Покупки в рассрочку: как это может облегчить нагрузку для кошелька

В предновогодней суете люди часто забывают о том, что можно здорово сэкономить, пользуясь удобными “плюшками” от банков. Например, когда не хочется тратить на оплату товара сразу всю сумму, выручить может платеж в рассрочку.
Как это работает? Механизм очень прост: цена вашей покупки в рассрочку делится на равные части по количеству месяцев, за которое вы должны выплатить всю сумму.
Чтобы облегчить нагрузку на кошелек даже при крупных покупках на новогодние праздники, рекомендуем обратить внимание на сервис Альфа-Банка «Легкая рассрочка». Он позволит разбить сумму чека на равные части и растянуть ее выплату на срок до двух лет.
😎 Кстати, очень удобно, что при оформлении «Легкой рассрочки» банк выдает клиенту беспроцентный кредит на несколько месяцев. К чему такая благотворительность? На самом деле свои проценты банк зарабатывает. Только платит их ему не клиент, а магазин. Тот, в свою очередь, зарабатывает на росте продаж, поскольку рассрочка делает его товары более доступными. Ну а в чем выгода для клиента, понятно и так: он получает товар сразу, а рассчитываться за него может на протяжении 3-24 месяцев, без комиссий и переплат.
Для того, чтобы понимать этот сервис в деталях, мы подробнее его изучили и готовы рассказать о том, как работает «Легкая рассрочка» от Альфа-Банка, как она оформляется и в чем ее преимущества.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
На зарплаты учителям в госбюджете-2022 предусмотрено 108 миллиардов гривенВчера, 12:40 - 478 6
Альпинист получит драгоценности на €150 тысяч, которые он нашел на МонбланеВчера, 18:32 - 1118 5
Украинцы установили новый рекорд по микрокредитамВчера, 11:00 - 1693 5
В Украине более 100 чиновников и должностных лиц пытались скрыть свои миллионы8 ч. назад - 372 2
В Италии начали действовать новые карантинные ограничения для невакцинированных от COVID-19Вчера, 21:30 - 490 2
От 10 до 500 тыс. грн и свыше: НБУ сообщил распределение по суммам вкладов в банкахВчера, 14:58 - 1841
Украинцы установили новый рекорд по микрокредитамВчера, 11:00 - 1693 5
Вместо домов по 1 евро в Италии продают дешевые дома «под ключ»Вчера, 19:13 - 1600
Новая почта начала доставлять товары из онлайн-магазинов Италии: тарифы на доставкуВчера, 16:30 - 1509
Киев переходит в «желтую» зонуВчера, 15:45 - 1493
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 633
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1301 3
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1452
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 402
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1212 1