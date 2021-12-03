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Покупки в рассрочку: как это может облегчить нагрузку для кошелька

Покупки в рассрочку: как это может облегчить нагрузку для кошелька

В предновогодней суете люди часто забывают о том, что можно здорово сэкономить, пользуясь удобными “плюшками” от банков. Например, когда не хочется тратить на оплату товара сразу всю сумму, выручить может платеж в рассрочку.

Как это работает? Механизм очень прост: цена вашей покупки в рассрочку делится на равные части по количеству месяцев, за которое вы должны выплатить всю сумму.

Чтобы облегчить нагрузку на кошелек даже при крупных покупках на новогодние праздники, рекомендуем обратить внимание на сервис Альфа-Банка «Легкая рассрочка». Он позволит разбить сумму чека на равные части и растянуть ее выплату на срок до двух лет.

😎 Кстати, очень удобно, что при оформлении «Легкой рассрочки» банк выдает клиенту беспроцентный кредит на несколько месяцев. К чему такая благотворительность? На самом деле свои проценты банк зарабатывает. Только платит их ему не клиент, а магазин. Тот, в свою очередь, зарабатывает на росте продаж, поскольку рассрочка делает его товары более доступными. Ну а в чем выгода для клиента, понятно и так: он получает товар сразу, а рассчитываться за него может на протяжении 3-24 месяцев, без комиссий и переплат.

Для того, чтобы понимать этот сервис в деталях, мы подробнее его изучили и готовы рассказать о том, как работает «Легкая рассрочка» от Альфа-Банка, как она оформляется и в чем ее преимущества.

«Легкая рассрочка» от Альфа-Банка: что это и как работает 🛍

По материалам Finance.UA
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