«Желтая» зона: как будет работать транспорт в столице

Сегодня Киев вышел из «красной» зоны карантина и перешел в «желтую». Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал, пустят ли в транспорт без COVID-документов.
Как сообщает пресс-служба КГГА, с 00:00 7 декабря дополнительно в городе Киеве запрещено:
«Контроль за соблюдением соответствующих ограничительных противоэпидемических мер должны обеспечить районные в городе Киеве государственные администрации,
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
На зарплаты учителям в госбюджете-2022 предусмотрено 108 миллиардов гривенВчера, 12:40 - 477 6
Альпинист получит драгоценности на €150 тысяч, которые он нашел на МонбланеВчера, 18:32 - 1088 5
Украинцы установили новый рекорд по микрокредитамВчера, 11:00 - 1676 5
В Украине более 100 чиновников и должностных лиц пытались скрыть свои миллионы8 ч. назад - 358 2
В Италии начали действовать новые карантинные ограничения для невакцинированных от COVID-19Вчера, 21:30 - 487 2
От 10 до 500 тыс. грн и свыше: НБУ сообщил распределение по суммам вкладов в банкахВчера, 14:58 - 1829
Украинцы установили новый рекорд по микрокредитамВчера, 11:00 - 1676 5
Вместо домов по 1 евро в Италии продают дешевые дома «под ключ»Вчера, 19:13 - 1577
Новая почта начала доставлять товары из онлайн-магазинов Италии: тарифы на доставкуВчера, 16:30 - 1501
Киев переходит в «желтую» зонуВчера, 15:45 - 1492
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 633
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1301 3
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1452
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 402
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1212 1