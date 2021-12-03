«Желтая» зона: как будет работать транспорт в столице

Сегодня Киев вышел из «красной» зоны карантина и перешел в «желтую». Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал, пустят ли в транспорт без COVID-документов.

Как сообщает пресс-служба КГГА, с 00:00 7 декабря дополнительно в городе Киеве запрещено:

пассажирам, кроме лиц, не достигших 18 лет, пользоваться услугами общественного транспорта (автомобильным, электрическим, в том числе метрополитеном) без наличия у них отрицательного ПЦР -теста на COVID -19 или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа; или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации; или документа, подтверждающего получение одной дозы двухдозной вакцины от COVID -19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы; или «желтого» или «зеленого» COVID -сертификата; или документа о выздоровлении лица от указанной болезни;

посещение ТРЦ лицами, которые не достигли 18 лет, без сопровождения взрослых, которые имеют отрицательный ПЦР -тест на COVID -19 или экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа; или «зеленый» COVID -сертификат или документ о выздоровлении.

«Контроль за соблюдением соответствующих ограничительных противоэпидемических мер должны обеспечить районные в городе Киеве государственные администрации, Г У Госпродпотребслужбы в городе Киеве, Г У Национальной полиции в городе Киеве, Управления патрульной полиции в г. Киеве Департамент патрульной полиции Национальной полиции Украины, КП „Муниципальная охрана“», — отметили в КГГА.

Справка Finance.ua:

6 декабря Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 07 декабря 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности на территории Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областей и города Киева;