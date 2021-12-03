Почему бизнесу стоит перейти на облачную цифровую подпись

Вести бизнес – это постоянно подписывать всяческие документы: счета, отчеты, акты и прочее. Благо, мы живем в современном мире и подписывать каждую бумажку по-старинке — необязательно. Это и неудобно, и дорого. А учитывая, что в бизнесе ежедневно проходят десятки, а то и сотни экземпляров, то рано или поздно такой документооборот станет настоящей проблемой.
Что же делать? Многие учреждения и предпринимательства активно переходят на электронный документооборот – это помогает избавиться от кучи бумаг, а также сэкономить десятки тысяч гривен в год на их хранение. Для подписи электронных бумаг используется «квалифицированная электронная подпись» (КЭП) — файл с цифровым аналогом собственноручной подписи человека. Но и тут были свои минусы – чтобы подписывать документы с КЭП, флешку с подписью нужно постоянно носить с собой, а в этом немало рисков: она может потеряться или выйти из строя, ее также могут украсть.
ПриватБанк, который постоянно внедряет новые инновационные решения, помог бизнесу и избавил своих клиентов и от этой проблемы. Он создал сервис SmartID — цифровую подпись, которую невозможно потерять. Мы проверили этот сервис и определили 6 причин, почему им стоит начать пользоваться каждому предпринимателю.
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