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Оформление субсидии. Какие документы подавать для назначения помощи после изменения правил

Оформление субсидии. Какие документы подавать для назначения помощи после изменения правил

С учетом некоторых изменений в порядке назначения жилищных субсидий, правильная подача пакета документов является непременным условием для получения помощи на оплату коммунальных услуг.

Для того чтобы получить жилищную субсидию, граждане Украины должны предоставить:

  • заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;
  • декларацию о доходах и расходах лиц, которые обратились за назначением жилищной субсидии.

В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные данные, а именно:

  • договор найма (аренды) жилья (при наличии);
  • справки о доходах (в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГФС, ПФУ);
  • другие необходимые документы (документы, подтверждающие непроживание лица по месту регистрации).

Дополнительными документами, необходимыми для рассмотрения вопроса о назначении жилищной субсидии, могут быть:

  • справки, подтверждающие место пребывания лица на территории другой административно-территориальной единице в связи с работой, лечением, учебой, долговременной командировкой, отбыванием наказания, в том числе легализованные в Украине документы о приобретении страхового стажа в другой стране;
  • справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении;
  • акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета;
  • договоры аренды жилья в другом месте и тому подобное.

Образец заполнения заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии можно найти здесь.

Образец заполнения декларации о доходах и расходах лиц, которые обратились за назначением жилищной субсидии, — здесь.

Кроме того, для оформления субсидии можно также подать заявление на портале Дия и подписать своей электронной подписью.

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По материалам НВ
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