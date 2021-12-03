Оформление субсидии. Какие документы подавать для назначения помощи после изменения правил

С учетом некоторых изменений в порядке назначения жилищных субсидий, правильная подача пакета документов является непременным условием для получения помощи на оплату коммунальных услуг.
Для того чтобы получить жилищную субсидию, граждане Украины должны предоставить:
В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные данные, а именно:
Дополнительными документами, необходимыми для рассмотрения вопроса о назначении жилищной субсидии, могут быть:
Образец заполнения заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии можно найти здесь.
Образец заполнения декларации о доходах и расходах лиц, которые обратились за назначением жилищной субсидии, — здесь.
Кроме того, для оформления субсидии можно также подать заявление на портале Дия и подписать своей электронной подписью.
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