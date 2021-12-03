Оформление субсидии. Какие документы подавать для назначения помощи после изменения правил

С учетом некоторых изменений в порядке назначения жилищных субсидий, правильная подача пакета документов является непременным условием для получения помощи на оплату коммунальных услуг.

Для того чтобы получить жилищную субсидию, граждане Украины должны предоставить:

заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;

декларацию о доходах и расходах лиц, которые обратились за назначением жилищной субсидии.

В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные данные, а именно:

договор найма (аренды) жилья (при наличии);

справки о доходах (в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГФС , ПФУ );

, ); другие необходимые документы (документы, подтверждающие непроживание лица по месту регистрации).

Дополнительными документами, необходимыми для рассмотрения вопроса о назначении жилищной субсидии, могут быть:

справки, подтверждающие место пребывания лица на территории другой административно-территориальной единице в связи с работой, лечением, учебой, долговременной командировкой, отбыванием наказания, в том числе легализованные в Украине документы о приобретении страхового стажа в другой стране;

справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении;

акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета;

договоры аренды жилья в другом месте и тому подобное.

Образец заполнения заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии можно найти здесь.

Образец заполнения декларации о доходах и расходах лиц, которые обратились за назначением жилищной субсидии, — здесь.

Кроме того, для оформления субсидии можно также подать заявление на портале Дия и подписать своей электронной подписью.

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