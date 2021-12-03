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Кому предлагают от 30 000 грн: 5 горячих вакансий декабря

Кому предлагают от 30 000 грн: 5 горячих вакансий декабря

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда в Украине, узнал от rabota.ua о вакансии, где компании из разных сфер деятельности ждут профессионалов своего дела.

Директор сети детских садов (Ровно). Портрет идеального кандидата: высшее дошкольное образование; опыт работы методистом или руководителем дошкольного учреждения образования; умеет управлять коллективом воспитателей; имеет опыт работы в планировании учебного и воспитательного процесса.

Будущий работник получит зарплату от 35 000 грн; официальное трудоустройство; удобный график работы: 5/2 с 9.00 до 18.00; возможность реализовать свои амбиции.

Архитектор-дизайнер (Киев). Ищут архитектора-интерьерщика с опытом работы и портфолио.

Работа проектная, оплата по договоренности – 30 000-50 000 грн (гонорар за проект), 3D-навыки приветствуются. Предлагается работа в офисе, работодатель обеспечивает всем необходимым для работы.

Менеджер по логистике международных перевозок (Львов). Требования к кандидатам: опыт работы в транспортных компаниях от 1-го года, понимание рынка грузовых перевозок; ответственность, коммуникабельность, логическое мышление, целеустремленность, самодисциплина, уверенный пользователь ПК, знание 1С (желательно).

Условия работы: полный рабочий день – с 9.00 до 18.00, обед – с 13.00 до 14.00; официальное трудоустройство; обеспечение компьютером, мобильным телефоном (+ компенсация расходов на мобильную связь); комфортные условия труда и дружелюбная атмосфера; стабильная и своевременная оплата труда – 40 000 грн.

Автослесарь-ходовик (Киев). Основные пожелания к соискателям: умение проводить диагностику ходовой части автомобиля, делать слесарный ремонт ходовой части автомобиля, заменять технические жидкости; поддержание чистоты рабочего места и инструмента; приветливое отношение к людям и умение грамотно излагать свои мысли; опыт работы с легковым мультибрендом от 2-х лет.

Предлагается: заработная плата – 30 000-65 000 грн. Условия работы: предоставляется подъемник и тележка с инструментами; комплект одежды с логотипом компании, химчистка за счет компании; раздевалка, душевая, комната отдыха; график работы: с 8.00 до 19.00, два выходных; отпуск – 28 к. д. (предоставляется двумя частями); официальное трудоустройство.

Руководитель IT-проектов (бизнес-аналитик) (Киев). Для достижения результатов кандидатам понадобятся: опыт бизнес/системного/аналитика ПО от 3-х лет; опыт эффективного общения с заинтересованными лицами на стороне бизнес-заказчика; опыт подготовки технических заданий и другой проектной документации; базовые знания методологий управления проектами; понимание типовых решений для клиент-серверных приложений; понимание принципов реляционных СУБД; опыт разработки диаграмм UML; опыт участия в интеграционных проектах.

Условия работы: полный рабочий день; оформление в соответствии с КЗоТ Украины; офис в центре города; отличные возможности для профессионального роста; гибкие внутренние процессы; демократичное и лояльное руководство; зарплата – 30 000 грн; медицинское страхование.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам Finance.UA
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