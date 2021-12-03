Просят номер карты для выплат за вакцинацию: в Минздраве рассказали о новой мошеннической схеме

Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что от имени министерства присылают украинцам информацию с просьбой прислать номер карты. Будто бы для получения 1000 гривен за полный курс прививок.

Об этом он заявил во время брифинга.

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Он сообщил, что Минздрав таких сообщений никому не присылал.

«От имени Министерства здравоохранения присылают информацию с просьбой прислать номер карты и другие персональные данные для получения 1000 гривен за полный курс прививки. На самом деле от имени министерства никаких сообщений не формировалось и не посылалось гражданам», — заявил он.