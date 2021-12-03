Просят номер карты для выплат за вакцинацию: в Минздраве рассказали о новой мошеннической схеме

Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что от имени министерства присылают украинцам информацию с просьбой прислать номер карты. Будто бы для получения 1000 гривен за полный курс прививок.
Об этом он заявил во время брифинга.
Читайте также: «Тысяча за вакцинацию»: в Минэкономики раскрыли новые детали и требования
Он сообщил, что Минздрав таких сообщений никому не присылал.
«От имени Министерства здравоохранения присылают информацию с просьбой прислать номер карты и другие персональные данные для получения 1000 гривен за полный курс прививки. На самом деле от имени министерства никаких сообщений не формировалось и не посылалось гражданам», — заявил он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Накопления на экономпаспорте ребенка могут составить до 9 тыс. грн в годВчера, 18:03 - 1363 12
Стоит ли сейчас покупать доллар, и что будет с курсом валют в декабреВчера, 14:14 - 11040 6
Китай на грани коллапса: как это повлияет на экономику УкраиныВчера, 19:42 - 6807 5
Опасное чужое наследство: почему у вас могут отобрать честно купленную квартируПозавчера, 21:23 - 30544 4
Какие зарплаты получают мужчины и женщины в Украине5 ч. назад - 505 3
Стоит ли сейчас покупать доллар, и что будет с курсом валют в декабреВчера, 14:14 - 11040 6
Китай на грани коллапса: как это повлияет на экономику УкраиныВчера, 19:42 - 6807 5
65 км/ч и «бесконечный запас хода». Представлен электроскутер Bounce Infinity E1 (видео)9 ч. назад - 1801 1
Как изменится карантин с 6 декабря: документы, штрафы (инфографика)5 ч. назад - 1546
Накопления на экономпаспорте ребенка могут составить до 9 тыс. грн в годВчера, 18:03 - 1363 12
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 518
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1198 3
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1373
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 391
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1157 1