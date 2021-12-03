Средства в рамках программы «єПідтримка» уже согласились выплачивать 5 банков - Минэкономики

Выплачивать 1 тысячу гривен украинцам, прошедшим полный курс вакцинации от COVID-19, готовы пять украинских банков. Открытие счетов в них будет бесплатным.
Об этом в комментарии «Слово и дело» сообщила заместитель министра экономики Ирина Новикова.
«Уже есть подтверждение от 5 банков-партнеров по участию в программе «єПідтримка». Этот круг будет увеличиваться, ведь мы активно проводим консультации со всеми банками, которые работают в Украине, с целью их присоединения к программе», – сказала она.
Новикова уточнила, что открытие счетов банками для получателей помощи по программе «єПідтримка» будет бесплатным, без каких-либо комиссий.
Сам порядок выделения помощи готовятся утвердить на следующем заседании Кабмина 8 декабря.
«Учитывая большой интерес к программе «єПідтрика», увеличено ее финансирование в 2021 году с 3 до 8 млрд. Стоит отметить, что на следующем заседании правительства планируется утвердить порядок выделения помощи в рамках программы «єПідтримка»», – добавила она.
Новикова напомнила, что старт программы – 19 декабря. Деньгами можно будет воспользоваться в течение 4 месяцев после получения.
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