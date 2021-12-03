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Средства в рамках программы «єПідтримка» уже согласились выплачивать 5 банков - Минэкономики

Средства в рамках программы «єПідтримка» уже согласились выплачивать 5 банков - Минэкономики

Выплачивать 1 тысячу гривен украинцам, прошедшим полный курс вакцинации от COVID-19, готовы пять украинских банков. Открытие счетов в них будет бесплатным.

Об этом в комментарии «Слово и дело» сообщила заместитель министра экономики Ирина Новикова.

«Уже есть подтверждение от 5 банков-партнеров по участию в программе «єПідтримка». Этот круг будет увеличиваться, ведь мы активно проводим консультации со всеми банками, которые работают в Украине, с целью их присоединения к программе», – сказала она.

Новикова уточнила, что открытие счетов банками для получателей помощи по программе «єПідтримка» будет бесплатным, без каких-либо комиссий.

Сам порядок выделения помощи готовятся утвердить на следующем заседании Кабмина 8 декабря.

«Учитывая большой интерес к программе «єПідтрика», увеличено ее финансирование в 2021 году с 3 до 8 млрд. Стоит отметить, что на следующем заседании правительства планируется утвердить порядок выделения помощи в рамках программы «єПідтримка»», – добавила она.

Новикова напомнила, что старт программы – 19 декабря. Деньгами можно будет воспользоваться в течение 4 месяцев после получения.

Справка Finance.ua:

  • 2 января Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект №6297, который предусматривает выделение 1 тыс. грн вакцинированным украинцам;
  • средства можно будет потратить на посещение спортивного зала, фитнес-центра, кино, театра, музея, выставки, книги. Также можно приобрести железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины.

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По материалам Слово и Дело
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