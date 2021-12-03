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США ужесточают правила въезда

США ужесточают правила въезда

С понедельника, 6 декабря, на фоне пандемии США ужесточают правила въезда. Finance.ua узнал, кого коснутся изменения.

«С 6 декабря 2021 года: перед посадкой на рейс в США все пассажиры независимо от статуса вакцинации должны будут предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, полученный не позднее чем за день до поездки», — сообщает TTG.

Это означает, что теперь все посетители США — как вакцинированные, так и не вакцинированные должны будут иметь отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный в течение одного дня до путешествия.

Напомним, Украина из-за штамма коронавируса «Омикрон» закрывает границу для граждан ряда африканских стран. Это должно предотвратить распространение его в Украине. В то же время для украинцев, которые возвращаются из этих стран, будет установлена обязательная самоизоляция в течение 14 суток.

Справка Finance.ua:

  • в Украине с 6 декабря изменится срок действия «желтого» сертификата вакцинации. Вместо 120 дней он будет действительным только 30. В частности, ужесточатся требования для областей «желтой» зоны.

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По материалам Finance.UA
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