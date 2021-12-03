С понедельника, 6 декабря, на фоне пандемии США ужесточают правила въезда. Finance.ua узнал, кого коснутся изменения.

«С 6 декабря 2021 года: перед посадкой на рейс в США все пассажиры независимо от статуса вакцинации должны будут предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, полученный не позднее чем за день до поездки», — сообщает TTG.

Это означает, что теперь все посетители США — как вакцинированные, так и не вакцинированные должны будут иметь отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный в течение одного дня до путешествия.

Напомним, Украина из-за штамма коронавируса «Омикрон» закрывает границу для граждан ряда африканских стран. Это должно предотвратить распространение его в Украине. В то же время для украинцев, которые возвращаются из этих стран, будет установлена обязательная самоизоляция в течение 14 суток.

Справка Finance.ua: