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Украинцы установили новый рекорд по микрокредитам

Украинцы установили новый рекорд по микрокредитам

За первые три квартала 2021-го украинскими микрофинансовыми организациями (МФО) было выдано быстрых кредитов на сумму 49 млрд грн. Это на 261 млн больше, чем за весь 2020 год, когда общая сумма составила 48,7 млрд грн.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Нацкомфинуслуг и НБУ.

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Динамика. Количество выданных в Украине кредитов растет из года в год: в 2019-м ежемесячно в среднем выдавалось 982,5 тыс. кредитов, в 2020 — 1 млн кредитов, а в 2021 выдается уже 1,2 млн. То есть против предыдущего года среднемесячное количество оформленных кредитных договоров увеличилось на 20%.

С конца прошлого года средняя сумма кредита выросла на 11% — с 4059 грн до 4515 грн.

Чаще всего украинцы берут кредиты онлайн: 85% микрокредитных договоров оформляются ими дистанционно — через интернет.

А что с долгами? Ежегодно задолженность населения Украины перед микрокредитными организациям увеличивается — общая сумма долга за 9 месяцев 2021-го выросла на 5%. На данный момент украинцы задолжали МФО 15,6 млрд грн только по просроченным кредитам.

Напомним, в начале 2021 года вступили в силу изменения в закон о кредитовании, влияющие на сферу микрокредитных финансовых организаций. Так, размер суммы штрафов и пени не может быть больше двух размеров полученной человеком суммы, если кредит больше 1 минимальной заработной платы (6 тыс. грн с 1 января 2021 года). Правда, это правило не распространяется на меньшие кредиты. Здесь по-прежнему действует общая норма: размер штрафов и пени не может превышать 50% кредита. Участники рынка еще зимой высказали мнение, что эти изменения не будут существенно влиять на количество выдаваемых кредитов, — и, как можно увидеть, они были правы.

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По материалам Finance.UA
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