В Европу за 5 евро: Ryanair объявил рождественскую распродажу

Ирландский авиаперевозчик Ryanair устроил распродаже билетов из Украины в Европу в честь рождественских праздников.
Finance.ua, как портал, который помогает не платить лишнего, рассказывает об акционных ценах и маршрутах лоукостера.
Согласно данным на сайте, забронировать дешевые билеты можно до 08.12.21. Акционные предложения действуют на период путешествия с 16.12.21 по 06.01.22.
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Цены и направления (стоимость билета в одну сторону):
Забронировать билеты можно из Киева, Львова, Харькова и Одессы. Отметим, что сниженные тарифы предусматривают перевозку только ручной клади.
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