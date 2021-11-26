В Европу за 5 евро: Ryanair объявил рождественскую распродажу

Ирландский авиаперевозчик Ryanair устроил распродаже билетов из Украины в Европу в честь рождественских праздников.

Finance.ua, как портал, который помогает не платить лишнего, рассказывает об акционных ценах и маршрутах лоукостера.

Согласно данным на сайте, забронировать дешевые билеты можно до 08.12.21. Акционные предложения действуют на период путешествия с 16.12.21 по 06.01.22.

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Цены и направления (стоимость билета в одну сторону):

Киев – Манчестер (Великобритания) – €4,99;

Киев – София (Болгария) – €4,99;

Львов – Венеция (Италия) – €4,99;

Одесса – Болонья (Италия) – €4,99;

Львов – Рига (Латвия) – €4,99;

Львов – Вроцлав (Польша) – €7,99;

Харьков – Краков (Польша) – €7,99;

Киев – Познань (Польша) – €9,99;

Львов – Рим (Италия) – €9,99;

Харьков – Варшава (Польша) – €7,99;

Одесса – Милан (Италия) – €12,99;

Харьков – Будапешт (Венгрия) – €13,00;

Киев – Вильнюс (Литва) – €14,99;

Киев – Болонья (Италия) – €16,99;

Забронировать билеты можно из Киева, Львова, Харькова и Одессы. Отметим, что сниженные тарифы предусматривают перевозку только ручной клади.

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