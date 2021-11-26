В приложении «Киев цифровой» появится виртуальная транспортная карта

В городском приложении «Киев цифровой» появится виртуальная транспортная карта.
Об этом в интервью «Сегодня» рассказал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олег Половинко.
«В начале следующего года у киевлян появится возможность добавить виртуальную транспортную карту в приложение «Киев Цифровой». Больше не будет необходимости носить с собой пластиковую карту», – рассказал Половинко.
Также он рассказал, что в следующем году в приложение планируют интегрировать:
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«Киев Цифровой» загрузили уже более 1,3 миллиона раз. Также в приложение добавлено около 500 тысяч транспортных карт, 270 тысяч авто, а 150 тысяч киевлян получают сообщения от коммунальных служб.
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