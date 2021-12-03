Самые популярные модели новых легковых авто на рынке Украины

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, каким моделям авто чаще отдавали предпочтение украинцы в ноябре.
По данным Укравтопрома, в ноябре текущего года украинцы приобрели и зарегистрировали 8,7 тыс. новых легковых автомобилей.
В рейтинге моделей, пользовавшихся наибольшим спросом, первые строчки принадлежат исключительно компактным кроссоверам:
Также в десятку самых ходовых моделей ноября вошли: Mitsubishi Outlander, Peugeot 301, Renault Sandero, Toyota Land Cruiser Prado, Suzuki SX4.
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