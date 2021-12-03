Самые популярные модели новых легковых авто на рынке Украины

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, каким моделям авто чаще отдавали предпочтение украинцы в ноябре.

По данным Укравтопрома, в ноябре текущего года украинцы приобрели и зарегистрировали 8,7 тыс. новых легковых автомобилей.

В рейтинге моделей, пользовавшихся наибольшим спросом, первые строчки принадлежат исключительно компактным кроссоверам:

самым популярным автомобилем месяца стал Kia Sportage, который выбрали 1155 покупателей;

со значительно более скромным результатом вторую позицию на рынке новых авто занял Renault Duster, в зачете которого 345 регистраций;

третьим по популярности был кроссовер Toyota RAV -4 с результатом 308 шт.;

-4 с результатом 308 шт.; на четвертом месте Nissan X-Trail – 299 шт.;

замыкает пятерку бестселлеров украинского рынка новых легковых автомобилей представитель китайского автопрома – Chery Tiggo 4. За месяц 250 компактных кроссоверов этой модели пополнили автопарк страны.

Также в десятку самых ходовых моделей ноября вошли: Mitsubishi Outlander, Peugeot 301, Renault Sandero, Toyota Land Cruiser Prado, Suzuki SX4.

Справка Finance.ua:

Украина бьет рекорды по импорту автомобилей. За девять месяцев в стране было растаможено почти полмиллиона автомобилей. И это несмотря на мировой кризис в автомобильной промышленности;

лидером сегмента компактных автомобилей (Small Cars) за 8 месяцев 2021 года на мировом рынке остается Toyota Yaris. Было реализовано 422 857 экземпляров с долей на рынке 7,5%.

Хотите купить новое авто, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты.