НКЦБФР усилила защиту инвесторов

Министерство юстиции зарегистрировало два новых документа, разработанных и утвержденных Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Речь идет о решении по установлению критериев для признания лица квалифицированным инвестором и положении о проведении зондирования на рынках капитала, сообщает НКЦБФР. Finance.ua передает детали.

Регулятор разработал оба документа с целью внедрения норм Закона относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов. Они вступают в силу 10 декабря 2021 года.

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«Эти документы раскрывают на нормативном уровне и объясняют механизмы работы новых понятий на рынках капитала, которые заложены в действующем законодательстве. Мы старались разработать максимально понятные механизмы для участников рынка, которые так или иначе будут способствовать росту уровня защиты прав инвесторов на украинском рынке капитала», – отметил Максим Либанов, Член НКЦБФР.

Комиссия установила четкие критерии для признания лица квалифицированным инвестором, а именно:

критерии к иностранным финансовым учреждениям для признания их квалифицированными инвесторами;

критерии для признания сделок по финансовым инструментам, которые заключались в течение последних четырех кварталов, для признания лица квалифицированным инвестором;

методику расчета собственных средств для целей признания лица квалифицированным инвестором и т.д.

Также Комиссия разработала нормы по проведению зондирования на рынках капитала, которые предусматривают:

порядок получения согласия на передачу инсайдерской информации потенциальному инвестору;

обязанности лица, в отношении которого проводится зондирование;

порядок передачи информации о зондировании на рынках капитала и ведение учета документов;

объем раскрываемой информации и т.д.

Справка Finance.ua: