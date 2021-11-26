НКЦБФР усилила защиту инвесторов

Министерство юстиции зарегистрировало два новых документа, разработанных и утвержденных Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.
Речь идет о решении по установлению критериев для признания лица квалифицированным инвестором и положении о проведении зондирования на рынках капитала, сообщает НКЦБФР. Finance.ua передает детали.
Регулятор разработал оба документа с целью внедрения норм Закона относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов. Они вступают в силу 10 декабря 2021 года.
Читайте также: Как сохранить и заработать на 100 тыс. грн в 2022 году
«Эти документы раскрывают на нормативном уровне и объясняют механизмы работы новых понятий на рынках капитала, которые заложены в действующем законодательстве. Мы старались разработать максимально понятные механизмы для участников рынка, которые так или иначе будут способствовать росту уровня защиты прав инвесторов на украинском рынке капитала», – отметил Максим Либанов, Член НКЦБФР.
Комиссия установила четкие критерии для признания лица квалифицированным инвестором, а именно:
Также Комиссия разработала нормы по проведению зондирования на рынках капитала, которые предусматривают:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Миллиардер из США объяснил, почему не стоит хранить наличныеВчера, 17:33 - 5678 13
В Украине по бумагам около 2 млн граждан получают минимальную зарплату — экспертВчера, 21:30 - 969 10
С сегодняшнего дня в Украине изменился размер алиментовПозавчера, 19:00 - 9708 6
Кличко назвал цены на проезд в Киеве7 ч. назад - 1411 4
Украинцы смогут получать до $20 тыс., - Арахамия об идее «экономического паспорта»7 ч. назад - 661 4
Кого больше всего ищут работодатели: вакансии, зарплаты (инфографика)10 ч. назад - 5876 1
В Украине открыто новое месторождение с рекордными запасами газа7 ч. назад - 2662
Стало известно, сколько украинцев выехали на заработки за границуВчера, 21:02 - 1716
Кличко назвал цены на проезд в Киеве7 ч. назад - 1411 4
В Украине по бумагам около 2 млн граждан получают минимальную зарплату — экспертВчера, 21:30 - 969 10
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)7 ч. назад - 131
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 746 2
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1040
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 295
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 907 1