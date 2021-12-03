0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 122 0

Какие зарплаты получают мужчины и женщины в Украине

Какие зарплаты получают мужчины и женщины в Украине

Finance.ua как портал, который следит за уровнем оплаты труда в Украине, узнал у Государственной службы статистики о разнице между зарплатами мужчин и женщин.

Что известно о гендерном разрыве в зарплатах? Как отмечается в аналитике Госстата, мужчины в Украине зарабатывают более чем на 3 тыс. грн больше, чем женщины:

  • среднемесячная зарплата женщин по результатам III квартала в этом году составила 12 661 грн;
  • мужчины за аналогичный промежуток времени в среднем зарабатывали 15 958 грн.

Таким образом зарплата женщин сейчас составляет 79,3% от заработка мужчин.

Кстати, важные новости для вашего кошелька мы оперативно сообщаем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫

Как изменилась ситуация по сравнению с 2020 годом? Если сравнить данные статистического ведомства за аналогичный период прошлого года (III квартал 2020), то тогда ситуация была такой:

  • женщины зарабатывали в среднем — 10 409 грн;
  • мужчины — 13 338 грн.

То есть в среднем женщины получали 78% от зарплаты мужчин.

Справка Finance.ua:

  • Министерство экономики планирует бороться с гендерным разрывом в оплате труда, чтобы уравнять оплату труда женщин и мужчин за труд равной ценности;
  • так, ведомство подготовило проект «Национальной стратегии по уменьшению гендерного разрыва в оплате труда на период до 2023 года и утверждение плана мероприятий по ее реализации»;
  • кстати, в Финляндии правительство планирует принять новый закон, который позволяет сотрудникам проверять, сколько зарабатывают их коллеги. Например, работник может подозревать, что подвергается дискриминации. Это часть попытки сократить разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами.

🔹 Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.