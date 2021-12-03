Какие зарплаты получают мужчины и женщины в Украине

Finance.ua как портал, который следит за уровнем оплаты труда в Украине, узнал у Государственной службы статистики о разнице между зарплатами мужчин и женщин.
Что известно о гендерном разрыве в зарплатах? Как отмечается в аналитике Госстата, мужчины в Украине зарабатывают более чем на 3 тыс. грн больше, чем женщины:
Таким образом зарплата женщин сейчас составляет 79,3% от заработка мужчин.
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Как изменилась ситуация по сравнению с 2020 годом? Если сравнить данные статистического ведомства за аналогичный период прошлого года (III квартал 2020), то тогда ситуация была такой:
То есть в среднем женщины получали 78% от зарплаты мужчин.
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