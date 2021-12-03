Какие зарплаты получают мужчины и женщины в Украине

Finance.ua как портал, который следит за уровнем оплаты труда в Украине, узнал у Государственной службы статистики о разнице между зарплатами мужчин и женщин.

Что известно о гендерном разрыве в зарплатах? Как отмечается в аналитике Госстата, мужчины в Украине зарабатывают более чем на 3 тыс. грн больше, чем женщины:

среднемесячная зарплата женщин по результатам III квартала в этом году составила 12 661 грн;

мужчины за аналогичный промежуток времени в среднем зарабатывали 15 958 грн.

Таким образом зарплата женщин сейчас составляет 79,3% от заработка мужчин.

Кстати, важные новости для вашего кошелька мы оперативно сообщаем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫

Как изменилась ситуация по сравнению с 2020 годом? Если сравнить данные статистического ведомства за аналогичный период прошлого года (III квартал 2020), то тогда ситуация была такой:

женщины зарабатывали в среднем — 10 409 грн;

мужчины — 13 338 грн.

То есть в среднем женщины получали 78% от зарплаты мужчин.

Справка Finance.ua:

Министерство экономики планирует бороться с гендерным разрывом в оплате труда, чтобы уравнять оплату труда женщин и мужчин за труд равной ценности;

так, ведомство подготовило проект «Национальной стратегии по уменьшению гендерного разрыва в оплате труда на период до 2023 года и утверждение плана мероприятий по ее реализации»;

кстати, в Финляндии правительство планирует принять новый закон, который позволяет сотрудникам проверять, сколько зарабатывают их коллеги. Например, работник может подозревать, что подвергается дискриминации. Это часть попытки сократить разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами.

🔹 Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.