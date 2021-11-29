Гороховский рассказал, как оплатить штраф за нарушение ПДД в monobank

C июня 2020 года в Украине работают камеры фотофиксации нарушения ПДД. За это время они зафиксировали более 3,5 миллионов нарушений, и бюджет Украины пополнился на 376 млн грн.
Finance.ua узнал детали от сооснователя monobank Олега Гороховского, как быстро оплатить штраф за нарушение ПДД в monobank.
Оплатить штраф удобней всего, если вы клиент monobank.
Также Гороховский привел немного статистики по этой теме: “Клиенты monobank добавили 559 862 авто (в среднем 1,21 авто на клиента). ТОП-3 добавленных авто: Volkswagen (8,46%), Toyota (4,91%), Renault (4,52%).
Самое большое количество штрафов, которое получил 1 клиент по 1 авто за 1 день – суммарно клиент прокатился на 16 830 гривен.
Чаще всего получают штрафы, по словам Гороховского:
Ранее он сообщал, что в 2022 году в Украину планируют зайти сразу три сильных игрока финансового рынка — британский мобильный банк Revolut, казахстанский сервис Kaspi. kz и грузинский TBC Bank.
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