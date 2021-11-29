«Новая почта» объявила об изменении тарифов

С 1 января 2022 года «Новая почта» готовит для клиентов пять новостей с обновлениями тарифов. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших кошельках, узнал детали нововведений.

Как сообщили в пресс-службе НП, планируются следующие обновления:

новая услуга по доставке документов за 40 гривен. Цена будет фиксированная на весь год, а в ее стоимость уже включен фирменный картонный конверт;

продление акционного тарифа на доставку в почтоматы за 35 гривен, а также наложенный платеж без комиссии на первый квартал 2022 года. С 1 апреля стоимость доставки в почтомат составит 45 гривен независимо от географического направления и веса отправления по всей территории Украины;

тариф за доставку, когда покупатели сразу после осмотра в отделении хотят вернуть посылку с неподходящим товаром. С 2022 года стоимость составит 15 гривен за посылку весом до 30 кг, что существенно ниже стоимости базового отправления;

упрощение тарифных зон, которое позволит клиентам быстрее ориентироваться в стоимости доставки. С 2022 года она будет рассчитываться в зависимости от пунктов назначения по трем тарифным зонам: а) по городу и его пригороду; б) между городами Украины; в) с/у поселок городского типа или село.

При доставке в черте города и его пригорода вводится три тарифа по весу посылок:

маленькая — до 2 кг;

средняя — до 10 кг;

крупная — до 30 кг.

Как говорят представители почтового оператора, стоимость посылок популярных габаритов станет доступнее. Например, посылки до 2 кг сейчас стоят 45, а будут стоить 40 гривен. Посылки весом до 30 кг стоят 100, а будут стоить 80 гривен. Также в цену уже будет входить комиссия за объявленную стоимость до 1 тыс. гривен, независимо от того, куда будет доставлена посылка – в отделение или почтомат.

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Кроме того, с 1 января 2022 года компания меняет тарифы на доставку и забор посылок курьером с адреса. Теперь при заказе услуг курьера не нужно привязываться к весу. За любую посылку до 30 кг будет фиксированная стоимость +30 гривен, а для отправлений свыше 30 кг будет +90 грн за каждые 100 кг, и тарификация идет уже как груза.

Также доставка каждой посылки в экспресс-накладной с несколькими местами будет тарифицироваться по-новому. Будет оцениваться каждая посылка по отдельному тарифу: посылка с максимальным весом – по базовому тарифу, остальное – по сниженному.

Новые тарифы вступят в силу с 01.01.2022.