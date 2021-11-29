В Украине изменили порядок лишения прав водителей-нарушителей

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что в Украине изменен порядок временного изъятия удостоверения водителя на транспортное средство и его возврата.
Как сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале, Кабинет министров внес изменения в Порядок временного изъятия удостоверения водителя на транспортное средство и его возврата.
Что меняется. Теперь лицо считается лишенным права управления транспортным средством после вступления в законную силу решения суда о лишении этого права.
Также, в отдельных случаях, если решение об админправонарушении не принято в установленный срок, лицо имеет право продлить срок временного разрешения на право управления или по заявлению вернуть временно изъятое.
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