0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 90 0

В Украине изменили порядок лишения прав водителей-нарушителей

В Украине изменили порядок лишения прав водителей-нарушителей

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что в Украине изменен порядок временного изъятия удостоверения водителя на транспортное средство и его возврата.

Как сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале, Кабинет министров внес изменения в Порядок временного изъятия удостоверения водителя на транспортное средство и его возврата.

Что меняется. Теперь лицо считается лишенным права управления транспортным средством после вступления в законную силу решения суда о лишении этого права.

Также, в отдельных случаях, если решение об админправонарушении не принято в установленный срок, лицо имеет право продлить срок временного разрешения на право управления или по заявлению вернуть временно изъятое.

Справка Finance.ua:

  • в Министерстве внутренних дел готовят пакет законопроектов, ужесточающих ответственность за нарушение безопасности на дорогах;
  • Кабинет министров Украины 17 ноября внес изменения в постановление об автомобильных номерных знаках, которые изготавливают на заказ;
  • в водительских правах в Украине появится отметка об автоматической коробке передач.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.