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Какой штраф ждет водителей за пользование телефоном за рулем

Какой штраф ждет водителей за пользование телефоном за рулем

Патрульная полиция напомнила об ответственности за использование мобильного телефона за рулем.

Как узнал Finance.ua от патрульной полиции Киевской области, в случае нарушения водителей ждет штраф в размере 510 гривен.

«Во время управления транспортным средством запрещено пользоваться мобильными устройствами, держа их в руках. Ответственность за это правонарушение предусмотрена ст. 122 (Нарушение ПДД) КУоАП в виде штрафа — 510 гривен», — сказано в сообщении.

Полиция рекомендует остановиться в разрешенном месте в случае важных звонков.

«Если это невозможно — используйте специальную гарнитуру», — добавила патрульная полиция.

Справка Finance.ua:

  • в правилах дорожного движения указано, что перевозить детей, рост которых меньше 145 см, в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, которые дают возможность пристегнуть ребенка, запрещено;
  • правоохранители начали тщательнее проверять документы автолюбителей после внесения изменений в Кодекс Украины Об административных правонарушениях, которые предусматривают увеличение штрафа с 510 грн до 3400 грн за управление авто при наличии водительского удостоверения с неразделенными категориям;
  • в водительских правах в Украине появится отметка об автоматической коробке передач.

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По материалам Finance.UA
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