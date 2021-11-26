Какой штраф ждет водителей за пользование телефоном за рулем

Патрульная полиция напомнила об ответственности за использование мобильного телефона за рулем.
Как узнал Finance.ua от патрульной полиции Киевской области, в случае нарушения водителей ждет штраф в размере 510 гривен.
«Во время управления транспортным средством запрещено пользоваться мобильными устройствами, держа их в руках. Ответственность за это правонарушение предусмотрена ст. 122 (Нарушение ПДД) КУоАП в виде штрафа — 510 гривен», — сказано в сообщении.
Полиция рекомендует остановиться в разрешенном месте в случае важных звонков.
«Если это невозможно — используйте специальную гарнитуру», — добавила патрульная полиция.
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