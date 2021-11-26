Какой штраф ждет водителей за пользование телефоном за рулем

Патрульная полиция напомнила об ответственности за использование мобильного телефона за рулем.

Как узнал Finance.ua от патрульной полиции Киевской области, в случае нарушения водителей ждет штраф в размере 510 гривен.

«Во время управления транспортным средством запрещено пользоваться мобильными устройствами, держа их в руках. Ответственность за это правонарушение предусмотрена ст. 122 (Нарушение ПДД) КУоАП в виде штрафа — 510 гривен», — сказано в сообщении.

Полиция рекомендует остановиться в разрешенном месте в случае важных звонков.

«Если это невозможно — используйте специальную гарнитуру», — добавила патрульная полиция.

Справка Finance.ua:

в правилах дорожного движения указано, что перевозить детей, рост которых меньше 145 см, в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, которые дают возможность пристегнуть ребенка, запрещено;

правоохранители начали тщательнее проверять документы автолюбителей после внесения изменений в Кодекс Украины Об административных правонарушениях, которые предусматривают увеличение штрафа с 510 грн до 3400 грн за управление авто при наличии водительского удостоверения с неразделенными категориям;