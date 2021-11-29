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Facebook отменила запрет на рекламу криптовалют

Facebook отменила запрет на рекламу криптовалют

Facebook объявила о своем решении отменить давнюю политику, которая не позволяла большинству криптовалютных компаний размещать рекламу на сервисах компании.

Как сообщает CNBC, на этот шаг компания пошла после неудачной попытки Meta (тогда еще Facebook) запустить собственную криптовалюту, которой можно было бы оперировать внутри соцсетей компании.

Ранее соцсеть Facebook позволяла рекламировать криптовалюты только трех лицензий, таким образом ограничивая возможности большинства криптовалютных компаний размещать рекламу на своих сервисах. Теперь количество разрешенных лицензий расширено до 27.

“Мы делаем это, потому что криптовалютный рынок продолжает развиваться и стабилизироваться в последние годы, а также развиваются и государственные положения, которые устанавливают правила для отрасли. Эти изменения помогут сделать нашу политику в этой сфере более справедливой и прозрачной, а также помогут большему количеству рекламодателей, в частности малых компаний, расширить свою аудиторию и охватить больше потенциальных клиентов», — отметили в Facebook.

Какую рекламу разрешат? Изменение политики не повлияет на тех рекламодателей, которые уже успели получить разрешение на продвижение своих продуктов. Перечень продуктов и услуг, требующих предварительного одобрения перед публикацией рекламы, также не изменится и будет включать:

  • Платформы, программные приложения или продукты, известные как биржи криптовалют и торговые платформы. Примеры включают, но не ограничиваются средствами для спотовой, маржинальной, фьючерсной или других видов торговли, которые включают криптовалютные активы.
  • Платформы, программные приложения или продукты, которые предлагают кредитование и займы в криптовалюте.
  • Криптовалютные кошельки, которые также позволяют людям покупать, продавать, обменивать или ставить свои токены криптовалюты.
  • Аппаратное и программное обеспечение для майнинга криптовалюты.
По материалам ain.ua
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