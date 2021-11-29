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Кого больше всего ищут работодатели: вакансии, зарплаты (инфографика)

Кого больше всего ищут работодатели: вакансии, зарплаты (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах и следит за рынком труда, узнал у grc, каких работников больше всего ищут работодатели.

Самую большую потребность в специалистах испытывали работодатели в сфере продаж, IT и маркетинга. Именно эти профессиональные сферы держат лидерство по открытым вакансиям в течение значительного периода. Компании также активно предлагают работу студентам и молодым специалистам без опыта работы. А также в топ-5 самых востребованных специалистов входят банковские работники.

С небольшим отрывом от пятерки лидеров с почти одинаковыми показателями востребованности попали медицинские работники и квалифицированный рабочий персонал.

Наибольший прирост актуальных вакансий в течение ноября по сравнению с предыдущим месяцем был в сфере маркетинга, рекламы и PR (+0,7).

Наименее активно в ноябре искали специалистов государственной службы и некоммерческих организаций, а также работников спортивных и фитнес клубов, салонов красоты.

Больше всего за последний месяц осени по сравнению с предыдущими месяцами уменьшился спрос на новых специалистов в производстве и сельском хозяйстве (-0,6%) и в туризме, гостиницах и ресторанах (-0,4%).

Активнее всего искали работу в ноябре представители сферы продаж, IT, медицинские работники, специалисты транспортной и логистической сферы. Однако, по сравнению с октябрем, количество новых резюме в этих профессиональных сферах уменьшилось. Кстати, специалистам сферы продаж и IT-шникам легче устроиться на новую работу, учитывая высокую востребованность и низкий уровень конкуренции.

Традиционно самую высокую зарплату предлагают IT-специалистам и топ-менеджерам. Со значительным отрывом от лидеров примерно на одном уровне средние зарплаты в сфере консалтинга в автомобильном бизнесе, в строительстве и недвижимости, в сфере инсталляция и сервис и у юристов.

Самые низкие средние зарплаты у административного персонала и у специалистов сферы безопасности.

Наибольшую потребность в специалистах испытывали работодатели в сфере продаж, IT и маркетинга.

Самую высокую зарплату предлагают в столице.

  • Средняя зарплата в Киеве – 32 400 грн.
  • В тройке наибольших зарплат также Винницкая область (22 900 грн),
  • Хмельницкая область (22 200 грн).

А вот Киевская область среди аутсайдеров списка средних зарплат (12 500 грн). Более низкую среднюю зарплату предлагают только в Закарпатской области (12 300 грн), Черкасской области (12 100 грн) и Тернопольской области (11 300 грн).

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По материалам Finance.UA
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