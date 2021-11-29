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Миллиардер из США объяснил, почему не стоит хранить наличные

Миллиардер из США объяснил, почему не стоит хранить наличные

Американский финансист и основатель компании по управлению инвестициями Bridgewater Associates в очередной раз заявил, что наличные – это не лучший вариант для хранения денег, пишет CNDC.

Мнение Рэя Далио, состояние которого Forbes оценивает в 20 миллиардов долларов, насчет наличности не изменилось даже на фоне новой волны нестабильности на финансовых рынках, которая возникла из-за штамма коронавируса омикрон.

Рэй Далио отмечает, что наличные – это опасная инвестиция, поскольку она будет облагаться налогом в результате инфляции. Он также акцентировал, что в турбулентные времена крайне важно иметь сбалансированный и надежный инвестиционный портфель.

“Вы можете сократить свои риски без потери своей прибыли”, – добавил финансист-миллиардер.

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В марте 2020 года фондовый рынок быстро восстановился после спада, вызванного пандемией, благодаря масштабным фискальным и монетарным стимулами, которые правительство и Федеральная резервная система США организовали для поддержки экономики. Однако Далио заметил, что избыток денежной массы в системе может создать определенные экономические проблемы. В частности, он выделил следующие моменты:

  • невозможно поднять уровень жизни счетом увеличения суммы кредитных денег в системе. Дело в том, что это просто больше денег в погоне за тем же количеством товаров;
  • это повлияет на финансовые рынки уже известным способом и подогреет инфляцию. Кроме того, эти действия не приведут к значительному улучшению стандартов жизни. Ведь, когда инфляция начинает “кусаться”, появляются политические последствия.

Рэй Далио отметил, что все, за чем мы наблюдаем сейчас, происходило много раз в истории. По его словам, это похоже на просмотр фильма еще раз.

По материалам Телеканал 24
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