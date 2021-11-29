Кто имеет право на сокращенный рабочий день

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал в Управлении Гоструда в Хмельницкой области о нормах продолжительности рабочего времени работников.
Следовательно, такая норма не может превышать 40 часов в неделю.
Но предприятия и организации при заключении коллективного договора могут устанавливать меньшую норму продолжительности рабочего времени.
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается законодательством в соответствии с частью четвертой статьи 51 Кодекса законов о труде Украины.
Когда устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени:
Продолжительность рабочего времени учащихся, работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, не может превышать половины максимальной продолжительности рабочего времени, предусмотренной в абзаце первом этого пункта для лиц соответствующего возраста;
Отдельные категории. Кроме того, законодательством устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени для отдельных категорий работников: учителей, врачей и других.
Кто еще имеет право на сокращенный рабочий день. Сокращенная продолжительность рабочего времени может устанавливаться за счет собственных средств предприятий, учреждений, организаций для работников:
Напомним, что кроме Украины, по 40 часов в неделю работают жители стран СНГ и США. В Штатах такая норма рабочей недели была введена еще в 40-х годах ХХ века. Но сейчас это актуально скорее для государственных работников, а вот многие частные компании сократили этот показатель до 35 часов.
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