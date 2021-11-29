Кто имеет право на сокращенный рабочий день

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал в Управлении Гоструда в Хмельницкой области о нормах продолжительности рабочего времени работников.

Следовательно, такая норма не может превышать 40 часов в неделю.

Но предприятия и организации при заключении коллективного договора могут устанавливать меньшую норму продолжительности рабочего времени.

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается законодательством в соответствии с частью четвертой статьи 51 Кодекса законов о труде Украины.

Когда устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени:

для работников в возрасте от 16 до 18 лет — 36 часов в неделю,

для лиц в возрасте от 15 до 16 лет и учащихся в возрасте от 14 до 15 лет, работающих в период каникул — 24 часа в неделю.

Продолжительность рабочего времени учащихся, работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, не может превышать половины максимальной продолжительности рабочего времени, предусмотренной в абзаце первом этого пункта для лиц соответствующего возраста;

для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, — не более 36 часов в неделю.

Отдельные категории. Кроме того, законодательством устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени для отдельных категорий работников: учителей, врачей и других.

Кто еще имеет право на сокращенный рабочий день. Сокращенная продолжительность рабочего времени может устанавливаться за счет собственных средств предприятий, учреждений, организаций для работников:

которые имеют детей в возрасте до четырнадцати лет;

или ребенка с инвалидностью;

для одиноких матерей и отцов, которые воспитывают ребенка без отца (матери), в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном заведении.

Напомним, что кроме Украины, по 40 часов в неделю работают жители стран СНГ и США. В Штатах такая норма рабочей недели была введена еще в 40-х годах ХХ века. Но сейчас это актуально скорее для государственных работников, а вот многие частные компании сократили этот показатель до 35 часов.

Справка Finance.ua:

По данным портала The Point, несмотря на то, что сейчас во всем мире говорят о тенденции к сокращению рабочего времени, пока эти концепции практикуют лишь несколько стран.

Как работают в других странах: режим испанцев – это начало работы не ранее 10:00 утра и несколько часов на обеденный перерыв в самое жаркое время суток – сиеста. Примерный рабочий график жителей страны – с понедельника по субботу, с 10:00 до 14:00 и с 17:00 до 20:00.

Треть китайцев привыкли работать по 10-12 часов в сутки. Хотя в стране установлена пятидневная рабочая неделя, а максимальная загрузка работников ограничена 48 часами в неделю, некоторые крупные корпорации работают по системе 996 – с 9:00 утра до 9:00 вечера 6 дней в неделю.

Немцы – настоящие трудоголики. Они добровольно проводят на работе на несколько часов больше, чем этого требует установленное законом рабочее время 38-40 часов в неделю).

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