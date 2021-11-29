ТОП-7 перспективных декабрьских стажировок (список)

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал от rabota.ua подборку вакансий для студентов, выпускников и специалистов, у которых нет опыта, но есть потенциал и желание развиваться.
Разработчик ERP-системы Microsoft Dynamics (intern, junior, trainee) в INNOWARE (Киев)
Украинская компания, которая специализируется на внедрении ИТ-решений, объявляет набор на стажировку для будущих разработчиков по внедрению ERP-системы – Microsoft Dynamics 365 Business Central. Стажировка продлится 2,5 месяца: с 11.01.2022 года до 31.03.2022 года. Набор группы проводится до 31.12.2021. Обучение проходит online, 1 раз в 2 недели организуются встречи в офисе компании.
Предпочтение отдается выпускникам и студентам 4-6 курсов по направлениям ИТ, компьютерные науки, кибернетика или математика, заинтересованным в современных технологиях, программировании и бизнес-процессах; кандидатам с хорошими знаниями языков программирования C и/или C++/C#/PHP/Pascal/Delphi и систем управления базами данных; с аналитическими и логическими способностями; с базовыми знаниями баз данных и/или Excel; со знанием английского языка на уровне Intermediate или выше.
Стажер ВК в Bilfinger Tebodin Ukraine (Львов)
Международная инжиниринговая компания приглашает на оплачиваемую стажировку с последующим трудоустройством студентов 4-5 курсов или выпускников. Пожелания к кандидатам: инженерное образование (кафедра гидротехники и водной инженерии); желание учиться; надежность, ответственность, ориентированность на результат, командный игрок; знание основ программного обеспечения AutoCAD, Autodesk Revit – желательно; английский язык – желательно.
Стажер/Intern в ProCredit Bank (Киев). Банк приглашает на стажировку. Воспользоваться шансом могут студенты 4 и 5 курсов, которые знают английский язык (Upper-Intermediate) и хотят использовать его в работе; любят добиваться поставленной цели и не боятся новых знаний; хотят получить международный опыт. Работодатель готов предложить: оплачиваемую стажировку; гибкий график (4 или 8 часов в день); получение опыта в отделах главного офиса (г. Киев) и отделениях в крупнейших городах Украины (Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов); комфортные условия труда; возможность получить работу.
Стажер-экономист в KryvyiRigCement (Днепр). Компания – лидер в области производства цемента, бетона и заполнителей для строительной отрасли в Украине, объявляет об открытии вакансии в центральном офисе. Требования к кандидатам: высшее/незаконченное высшее экономическое образование, выпускники 2021/2022 г.; свободное владение ПК (MS Office, Excel); желание получить первый практический опыт по специальности, самоорганизованность, коммуникабельность, ответственность; способность быстро осваивать новую информацию; преимущество у кандидатов со знанием английского языка от Intermediate (умение вести деловую переписку).
Предлагается: возможность получить практический опыт; трудоустройство в штат компании после успешного прохождения стажировки; хорошая рабочая атмосфера; комфортный офис в центре города.
Junior IT Рекрутер (без опыта работы) в ITExpert (Киев). Рекрутинговое агентство ищет в команду начинающего IT-рекрутера, рассматриваются кандидаты без опыта работы. Ожидания от соискателей: желание развиваться в рекрутинге, предыдущий опыт не важен; готовность учиться и быстро усваивать материал; в течение первого месяца работы освоить технику поиска информации и ресурсов в рекрутинге; к концу первого месяца работы научиться составлять письма и описание вакансий.
Стажер отдела коммерции (Commercial Intern) в l’OREAL Ukraine (Киев). Международная компания приглашает на 6-месячную программу стажировки в отделе продаж выпускников и студентов последних курсов. Основные требования: высшее образование/студенты последних курсов (специальность: менеджмент, экономика и предпринимательство); опытный пользователь пакета MS Office (Excel, Word, PPT, Outlook); хорошие аналитические навыки и внимательность к деталям; сильные коммуникативные навыки; знание английского (Upper-Intermediate).
Стажер в отдел закупок (бренды The North Face/Skechers) в INTERTOP (Киев). Сеть магазинов обуви для всей семьи ищет в свою fashion-семью стажера в отдел закупок. Портрет идеального кандидата: интересуется темой fashion; умеет работать с большим объемом данных; умеет работать в офисных программах (Word, Excel, почтовые сервисы); знает английский на уровне Intermediate.
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