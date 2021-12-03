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Сколько получают фармацевты, и почему они в дефиците

Сколько получают фармацевты, и почему они в дефиците

С начала 2020 года в Украине открылось большое количество новых аптек, ведь значительно вырос спрос на их услуги. Finance.ua как портал, следящий за рынком труда, узнал, почему в этой сфере наблюдается дефицит кадров, и какие зарплаты предлагают работодатели украинским фармацевтам.

По данным аналитиков портала grc.ua, фармацевты входят в перечень специалистов, которых крайне не хватает украинскому рынку труда. В 2021 году вырисовалась следующая ситуация:

  • в августе количество открытых вакансий превосходило количество активных резюме на 216%;
  • в ноябре этот показатель снизился до 175%.

О причинах дефицита кадров. Можно предположить, что система образования не успевает готовить выпускников для занятия всех позиций в аптеках. Ведь в Украине есть только 19 учебных заведений, которые готовят медицинский и фармацевтический персонал, а количество аптек и аптечных пунктов – более 20 тысяч. К тому же аптеки открываются чуть ли не каждый день, а вузы выпускают специалистов только раз в год, да и не все они идут работать по специальности.

Но эксперты называют и другие факторы, из-за которых украинским аптекам не хватает квалифицированных рабочих.

Заработная плата. Да, без финансовой составляющей не обошлось. Вот сколько получают фармацевты и провизоры:

  • 12 200-14 900 грн – 37%;
  • 14 900-17 700 грн – 35%;
  • 17 700-20 400 грн – 21%;
  • 20 400-23 200 грн – 6%;
  • более 23 200 грн – 1%.

Как видим, даже самая высокая планка не впечатляет: менее одного процента фармацевтов в итоге претендуют на заработную плату на уровне 1 тыс. долларов.

Закрытие аптек раньше. Несколько лет назад значительно усилился контроль над препаратами строгой отчетности. Некоторые аптеки не смогли соответствовать новым требованиям и, как результат, закрылись. Часть фармацевтов осталась без работы и была вынуждена переквалифицироваться.

Отток кадров из-за »ковидных” рисков. Фармацевты – одни из тех, кто оказался на передовой борьбы с новым коронавирусом. Люди, которые еще не знают своего диагноза, идут в аптеку, чтобы купить обычное противовирусное или препараты для устранения симптоматики. Там их встречают представители аптеки, которые невольно подвергаются большой опасности.

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Медицинские работники за такой риск получили надбавку к заработной плате, аптечные работники – нет (разве что такие надбавки добровольно предоставил владелец). Это стало еще одним фактором, который вызвал отток кадров из сферы фармацевтики.

Кого ищут работодатели? Аналитики просмотрели множество вакансий, которые предлагают работодатели, и определили, каким требованиям нужно соответствовать, чтобы получить работу фармацевта.

Опыт работы:

  • без опыта – 76%;
  • от 1 до 3 лет – 23%;
  • от 3 до 6 лет – 1%.

Желаемые навыки:

  • деловая этика – в 68% описаний вакансий;
  • проведение опроса клиентов – 60%;
  • навыки пользования ПК – 45%;
  • критическое мышление – 43%;
  • ориентирование на результат – 40%;
  • работа в команде – 28%;
  • навыки продаж – 26%;
  • знание фармацевтических групп – 21%;
  • доброта (да, и это встречается!) – 15%;
  • наличие мессенджера Telegram – 15%.

Конечно, это лишь дополнительные навыки. Знание особенностей лекарств, профильное образование – это стандартное требование к каждому кандидату.

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По материалам Finance.UA
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