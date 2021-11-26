Как можно частично вернуть расходы на страхование жизни

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, рассказывает, что надо сделать, чтобы частично вернуть потраченные средства на страхование жизни.
Как отмечает Адвокат Права, в соответствии со статьей 166 Налогового кодекса плательщик налога имеет право включить в налоговую скидку сумму расходов на уплату:
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В расчет налоговой скидки включаются понесенные расходы за каждый из полных или неполных месяцев отчетного налогового года, в течение которых действовал договор страхования, размер которых не превышает:
Как это сделать? Для получения налоговой скидки за 2020 год граждане должны подать декларацию об имущественном состоянии и доходах, расчетные и платежные документы, которые подтверждают осуществленные налогоплательщиком расходы. Декларацию необходимо подать в контролирующий орган, в котором состоит на учете плательщик до 31 декабря 2021 года, одним из перечисленных способов:
К слову, если плательщик налога до конца налогового года, следующего за отчетным, не воспользуется правом на начисление налоговой скидки по результатам отчетного налогового года, такое право на следующие налоговые годы не переносится.
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