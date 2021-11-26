Как можно частично вернуть расходы на страхование жизни

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, рассказывает, что надо сделать, чтобы частично вернуть потраченные средства на страхование жизни.

Как отмечает Адвокат Права, в соответствии со статьей 166 Налогового кодекса плательщик налога имеет право включить в налоговую скидку сумму расходов на уплату:

страховых платежей (страховых взносов, страховых премий);

пенсионных взносов, которые он уплатил страховщику-резиденту, негосударственному пенсионному фонду, банковскому учреждению по договорам долгосрочного страхования жизни, негосударственного пенсионного обеспечения, по пенсионному контракту с негосударственным пенсионным фондом;

взносов на банковский пенсионный депозитный счет, на пенсионные вклады и счета участников фондов банковского управления как за себя, так и за членов его семьи первой степени родства.

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В расчет налоговой скидки включаются понесенные расходы за каждый из полных или неполных месяцев отчетного налогового года, в течение которых действовал договор страхования, размер которых не превышает:

2 690 гривен – при страховании лично налогоплательщика или по пенсионному контракту с негосударственным пенсионным фондом налогоплательщика, или на банковский пенсионный депозитный счет, пенсионный вклад, счет участника фонда банковского управления или по их совокупности,

1 345 гривен – при страховании члена семьи налогоплательщика первой степени родства или по пенсионному контракту с негосударственным пенсионным фондом, или на банковский пенсионный депозитный счет, пенсионный вклад, счет участника фонда банковского управления в пользу такого члена семьи или по их совокупности.

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Как это сделать? Для получения налоговой скидки за 2020 год граждане должны подать декларацию об имущественном состоянии и доходах, расчетные и платежные документы, которые подтверждают осуществленные налогоплательщиком расходы. Декларацию необходимо подать в контролирующий орган, в котором состоит на учете плательщик до 31 декабря 2021 года, одним из перечисленных способов:

лично или уполномоченным на это лицом;

средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов относительно электронного документооборота;

отправить по почте с уведомлением о вручении и с описью вложения.

К слову, если плательщик налога до конца налогового года, следующего за отчетным, не воспользуется правом на начисление налоговой скидки по результатам отчетного налогового года, такое право на следующие налоговые годы не переносится.