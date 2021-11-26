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Как можно частично вернуть расходы на страхование жизни

Как можно частично вернуть расходы на страхование жизни

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, рассказывает, что надо сделать, чтобы частично вернуть потраченные средства на страхование жизни.

Как отмечает Адвокат Права, в соответствии со статьей 166 Налогового кодекса плательщик налога имеет право включить в налоговую скидку сумму расходов на уплату:

  • страховых платежей (страховых взносов, страховых премий);
  • пенсионных взносов, которые он уплатил страховщику-резиденту, негосударственному пенсионному фонду, банковскому учреждению по договорам долгосрочного страхования жизни, негосударственного пенсионного обеспечения, по пенсионному контракту с негосударственным пенсионным фондом;
  • взносов на банковский пенсионный депозитный счет, на пенсионные вклады и счета участников фондов банковского управления как за себя, так и за членов его семьи первой степени родства.

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В расчет налоговой скидки включаются понесенные расходы за каждый из полных или неполных месяцев отчетного налогового года, в течение которых действовал договор страхования, размер которых не превышает:

  • 2 690 гривен – при страховании лично налогоплательщика или по пенсионному контракту с негосударственным пенсионным фондом налогоплательщика, или на банковский пенсионный депозитный счет, пенсионный вклад, счет участника фонда банковского управления или по их совокупности,
  • 1 345 гривен – при страховании члена семьи налогоплательщика первой степени родства или по пенсионному контракту с негосударственным пенсионным фондом, или на банковский пенсионный депозитный счет, пенсионный вклад, счет участника фонда банковского управления в пользу такого члена семьи или по их совокупности.

Как это сделать? Для получения налоговой скидки за 2020 год граждане должны подать декларацию об имущественном состоянии и доходах, расчетные и платежные документы, которые подтверждают осуществленные налогоплательщиком расходы. Декларацию необходимо подать в контролирующий орган, в котором состоит на учете плательщик до 31 декабря 2021 года, одним из перечисленных способов:

  • лично или уполномоченным на это лицом;
  • средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов относительно электронного документооборота;
  • отправить по почте с уведомлением о вручении и с описью вложения.

К слову, если плательщик налога до конца налогового года, следующего за отчетным, не воспользуется правом на начисление налоговой скидки по результатам отчетного налогового года, такое право на следующие налоговые годы не переносится.

По материалам Finance.UA
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