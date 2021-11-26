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Возраст ввезенных в Украину авто увеличился вдвое (инфографика)

Возраст ввезенных в Украину авто увеличился вдвое (инфографика)

За последние три года возраст автомобилей, ввезенных в Украину из-за рубежа, увеличился вдвое.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

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“52% ввезенных в Украину авто с 2019 года старше 10 лет. Для сравнения, с 2014 по 2018 год средний возраст ввозимых авто был менее 5 лет. Это был период до массовых регистраций транспорта на еврономерах”, – сказано в сообщении.

Временное упрощение таможенного оформления транспортных средств в Украине впервые было введено в конце ноября 2018 года и окончательно завершилось в начале ноября текущего года. В результате нескольких волн льготной растаможки авто на “еврономерах” в стране вдвое вырос средний возраст ввозимых авто и значительно увеличилось их количество.

С 2019 по октябрь 2021 года в Украине было растаможено рекордное количество ввезенных авто — 1,6 млн единиц.

Большинство автомобилей, ввезенных за это время, старше 10 лет — 839 144 или 52%.

«Ситуация с перевозкой старых авто является выгодной для ЕС, но максимально невыгодной и нелогичной для Украины. Так, в Украине запрещена регистрация новых автомобилей класса Евро-4 (экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах. — Ред.), зато старые авто можно зарегистрировать даже, если они соответствуют стандарту Евро-2. Также в Украине не налажена утилизация старых авто, поэтому в ближайшее время будем иметь большую проблему с этим», – прокомментировал глава Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Украины Олег Назаренко.

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По материалам Finance.UA
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