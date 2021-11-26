После более чем 120 лет успеха: легендарная компания из Австрии стала банкротом

Австрийская шоколадная фабрика Salzburg Schokolade, которая существует еще с 1897 года, заявила о банкротстве. Рассказываем, что же стало причиной финансовых проблем у компании с вековой историей, которая производит известные конфеты “Моцартовы шарики”.

Компания Salzburg Schokolade подала соответствующее заявление в земельный суд города Зальцбурга.

Главной причиной банкротства фабрики Salzburg Schokolade называют последствия пандемии коронавируса и резкое сокращение количества туристов, которые покупали шоколадную продукцию. В частности, генеральный директор Кристиан Шюгерль сообщил, что из-за сложной эпидемической ситуации в мире их магазины в Вене и Зальцбурге неделями не могли работать.

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Кроме того, значительно меньшее количество праздничных мероприятий (свадеб, дней рождений и т. п) гарантировало компании падение продаж. Шюгерль, который возглавляет компанию более 7 лет, назвал еще несколько факторов, которые также повлияли на ухудшение финансового положения Salzburg Schokolade, информирует газета Salzburger Nachrichten. Это, в частности: