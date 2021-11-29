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ТОП самых дорогих городов мира для проживания

ТОП самых дорогих городов мира для проживания

Тель-Авив в Израиле впервые занял первое место в рейтинге городов, в которых дороже всего жить. Лидеры прошлогоднего рейтинга утратили позиции.

Об этом говорится в отчете Worldwide Cost of Living 2021 от издания The Economist.

В рейтинге 2020 года Тель-Авив занимал пятое место. Улучшение позиций города объясняют прочностью национальной валюты страны — шекеля относительно доллара, а также ростом цен на транспорт и продукты.

Кроме того, Тель-Авив был вторым самым дорогим городом по стоимости алкоголя и транспорта, пятым — по личной гигиене и шестым — в отношении отдыха.

ТОП в рейтинге самых дорогих городов для проживания:

  • пальму первенства в этом году получил Тель-Авив (Израиль);
  • второе место в общем рейтинге разделили Париж и Сингапур;
  • на третьей строчке разместился Цюрих (Швейцария);
  • на четвертой – Гонконг, который вместе с Цюрихом в прошлом году занимал первое место;
  • в самые дорогие города также попали Нью-Йорк (США);
  • Женева (Швейцария);
  • Копенгаген (Дания);
  • Лос-Анджелес (США);
  • Осака (Япония);
  • Осло (Норвегия);
  • Сеул (Южная Корея);
  • Токио (Япония);
  • на четырнадцатой ступеньке также два претендента – Вена (Австрия) и Сидней (Австралия);
  • пятнадцатое место в рейтинге отсутствует, а вот шестнадцатое занял Мельбурн (Австралия);
  • на семнадцатой позиции Хельсинки (Финляндия) и Лондон (Великобритания);
  • восемнадцатое место не присудили ни одному из городов, а девятнадцатую строчку разделили Дублин (Ирландия), Франкфурт (Германия) и Шанхай (Китай).

Самым дешевым городом, как и в прошлом году, остается Дамаск (Сирия). Второе место с конца занимает Триполи (Ливия) – это один из 40 городов, которые впервые попали в рейтинг The Economist. Третьим самым дешевым городом является столица Узбекистана – Ташкент.

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Кроме того, впервые в рейтинг попал город Эдинбург (Шотландия) — и сразу на 27 место. Еще два новых города – Штутгарт (Германия) и Сан-Диего (США) — оказались в топ-50 самых дорогих городов.

Немного о рейтинге. Цены в городах в рейтинге сравнивают с Нью-Йорком. Индекс цен в американском городе устанавливают на уровне 100 пунктов: чем выше балл, тем дороже жизнь в городе. Составители рейтинга анализировали стоимость 50 тысяч товаров и услуг в 173 городах с августа по сентябрь, в частности стоимость еды, напитков, средств личной гигиены, стоимость проезда в транспорте, коммунальные платежи, расходы на отдых и тому подобное.

По материалам hromadske.tv
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