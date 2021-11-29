ТОП самых дорогих городов мира для проживания

Тель-Авив в Израиле впервые занял первое место в рейтинге городов, в которых дороже всего жить. Лидеры прошлогоднего рейтинга утратили позиции.
Об этом говорится в отчете Worldwide Cost of Living 2021 от издания The Economist.
В рейтинге 2020 года Тель-Авив занимал пятое место. Улучшение позиций города объясняют прочностью национальной валюты страны — шекеля относительно доллара, а также ростом цен на транспорт и продукты.
Кроме того, Тель-Авив был вторым самым дорогим городом по стоимости алкоголя и транспорта, пятым — по личной гигиене и шестым — в отношении отдыха.
ТОП в рейтинге самых дорогих городов для проживания:
Самым дешевым городом, как и в прошлом году, остается Дамаск (Сирия). Второе место с конца занимает Триполи (Ливия) – это один из 40 городов, которые впервые попали в рейтинг The Economist. Третьим самым дешевым городом является столица Узбекистана – Ташкент.
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Кроме того, впервые в рейтинг попал город Эдинбург (Шотландия) — и сразу на 27 место. Еще два новых города – Штутгарт (Германия) и Сан-Диего (США) — оказались в топ-50 самых дорогих городов.
Немного о рейтинге. Цены в городах в рейтинге сравнивают с Нью-Йорком. Индекс цен в американском городе устанавливают на уровне 100 пунктов: чем выше балл, тем дороже жизнь в городе. Составители рейтинга анализировали стоимость 50 тысяч товаров и услуг в 173 городах с августа по сентябрь, в частности стоимость еды, напитков, средств личной гигиены, стоимость проезда в транспорте, коммунальные платежи, расходы на отдых и тому подобное.
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