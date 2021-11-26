Минцифра и Apple подписали Меморандум о сотрудничестве: детали

Министерство цифровой трансформации и компания Apple подписали Меморандум о сотрудничестве. С украинской стороны документ подписал вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Михаил Федоров. А со стороны компании Apple — Директор по взаимодействию с органами государственной власти стран и регионов Марк Леннон.

В сентябре 2021 года в ходе рабочего визита украинской делегации в США во главе с Президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством Министерства цифровой трансформации состоялась встреча с топ-менеджментом компании Apple. Удалось обсудить различные сферы стратегического сотрудничества с компанией, ее продуктами и сервисами.

Команда Минцифры и представители Apple находились в постоянном контакте по развитию совместных проектов и расширению присутствия компании на украинском рынке. Результатом и логичным итогом этих переговоров стало подписание Меморандума о сотрудничестве Минцифры и Apple.

Согласно тексту документа стороны будут:

сотрудничать в рамках запланированной переписи населения 2022−2023. Украина станет второй страной в мире после США , которая проведет такую перепись в сотрудничестве с Apple;

делиться опытом и экспертизой в проектах, связанных с переходом к режиму paperless, и по улучшению опыта взаимодействия граждан с органами государственной власти;

развивать приложение Дія для платформы iOS;

развивать инициативы по цифровой грамотности;

разрабатывать инициативы по привлечению цифровых технологий в сфере здравоохранения.

«Для нас является одним из главных приоритетов — диджитализировать все государственные сервисы, работу органов государственной власти», — сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

Также Минцифра и Apple создадут рабочие группы. Они будут отвечать за разработку детальных планов в соответствии с согласованными инициативами, оказывать экспертную поддержку и проводить встречи для работы над совместными проектами.

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«Подписание меморандума с Apple — важный шаг не только для цифровизации в Украине, а еще и для признания наших достижений в этой сфере во всем мире. Мы благодарны компании Apple за постоянное сотрудничество с нашим министерством и возможность внедрить лучшие мировые решения для достижения нашей главной цели — превратить государство в удобный и эффективный сервис, которому хочется доверять», — отметил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

К тому же Apple будет сотрудничать с Минветеранов — поможет в цифровизации и аудите ветеранов, ведении электронных записей о состоянии здоровья ветеранов, текущими наработками по сбору и обработке информации с гаджетов от компании Apple. А также внедрением телемедицины для ветеранов из отдаленных уголков страны.