Новый Skoda Karoq 2022 официально представлен: что изменилось в популярном кроссовере

Skoda Karoq 2022 раскрыли во время онлайн-презентации. Компактный кроссовер прошел плановый фейслифтинг и поступит в продажу с начала 2022 года.
Об этом сообщает официальный сайт чешского бренда.
Новый Skoda Karoq не слишком изменился внешне. Узнается обновленный кроссовер с увеличенными решетками радиатора и слегка измененными фарами и бамперами. Сзади освежены фонари и установлен увеличенный спойлер. Также предложены колесные диски диаметром 17-19 дюймов с оптимизированной аэродинамикой.
Фото: Skoda
В салоне Skoda Karoq 2022 установлен новый двухспицевый руль, как у старших Kodiaq и Octavia. Теперь уже в базовой версии установлена виртуальная панель приборов.
Базовая комплектация Skoda Karoq теперь также включает адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и распознавания дорожных знаков. В топовых версиях появились матричные фары и беспроводная зарядка для смартфонов.
Фото: Skoda
Двигатели Skoda Karoq 2022 остались без изменений. Кроссовер комплектуют бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (110 л. с.), 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (190 л. с.), а также 2,0-литровыми турбодизелями мощностью 116 и 150 л. с. Автомобиль доступен с 6-ступенчатой механической КПП и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.
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