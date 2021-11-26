Показатели ежемесячной средней зарплаты для исчисления пенсии в 2021 (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у Пенсионного курьера о показателях средней ежемесячной заработной платы для исчисления пенсии в текущем году.

Утверждены показатели ежемесячной средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” учитывается для исчисления пенсии:

за июль 2021 года – 12 911 гривен 88 коп;

за август 2021 года – 12 397 гривен 62 коп;

за сентябрь 2021 года – 13 095 гривен 82 коп.

Напомним, в Украине с 1 декабря возрастут прожиточный минимум и минимальная пенсия, до конца года средний размер пенсионной выплаты в Украине составит 4 тысячи гривен. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная. По ее словам, также возрастут предельные пенсии для украинцев в возрасте от 65 лет со стажем в 30/35 лет.

Справка Finance.ua:

самая низкая пенсия в Украине, и когда ее повысят: по словам министра социальной политики Марины Лазебной, в Украине установлен прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. По пенсионному закону он является минимальной пенсией. Сейчас это 1 854 грн, а с декабря будет 1 934 грн.

если если пенсионер сменил местожительство и хочет получать выплаты по новому адресу, нужно прежде всего обратиться в местное управление Пенсионного фонда. Услуга о переводе пенсии с одного местожительства на другое предоставляется бесплатно в течение 8 рабочих дней.