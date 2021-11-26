Показатели ежемесячной средней зарплаты для исчисления пенсии в 2021 (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у Пенсионного курьера о показателях средней ежемесячной заработной платы для исчисления пенсии в текущем году.
Утверждены показатели ежемесячной средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” учитывается для исчисления пенсии:
Напомним, в Украине с 1 декабря возрастут прожиточный минимум и минимальная пенсия, до конца года средний размер пенсионной выплаты в Украине составит 4 тысячи гривен. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная. По ее словам, также возрастут предельные пенсии для украинцев в возрасте от 65 лет со стажем в 30/35 лет.
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