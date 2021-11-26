Состоятельных украинцев не будут кошмарить маски-шоу и арестами счетов, — Гетманцев

С 1 декабря в структуре Государственной налоговой службы (ГНС) должно появиться специальное подразделение. Оно будет заниматься «поведением индивидуальных налогоплательщиков с высокими уровнями состояния». Цель — минимизировать присущие данной категории риски, связанные с недопоступлением средств в государственную казну из-за неуплаты налогов.
Такое обещание содержится в меморандуме, который подписали Министерство финансов Украины и Международный валютный фонд.
В связи с этим не стоит ожидать ужесточения мер со стороны налоговиков по отношению к предпринимателям. Об этом в комментарии заявил Данил Гетманцев, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики.
По его словам, ГНС должна действовать исключительно в рамках действующего налогового законодательства, поэтому нет угрозы «маски-шоу или ареста счетов».
Он выразил удивление по поводу инициативы Минфина, потому что в структуре ГНС уже есть соответствующие подразделения по администрированию налогов, которое «уделяет внимание всем», в том числе и богатым гражданам.
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