Минздрав работает над введением QR-кодов на всех бумажных COVID-документах

Глава министерства здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Минздрав работает над введением QR-кода на всех бумажных документах о вакцинации и выздоровлении от COVID-19.

Об этом Ляшко заявил во время брифинга 30 ноября, сообщает в Facebook пресс-служба Минздрава.

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«Для соблюдения карантинных требований бизнес должен проверять у посетителей все COVID-сертификаты способом считывания QR-кода мобильным приложением „Дія“. Минздрав работает над поэтапным внедрением QR-кода и на всех бумажных документах, которые используются в предложенных карантинных ограничениях», — сказал Ляшко.

Министр отметил, что после считывания QR-кода на смартфоне будет отображаться статус COVID-сертификата: действующий/недействующий.

«Без проверки и считывания COVID-сертификат не считается предоставленным и проверенным. В случае отсутствия у посетителей или сотрудников необходимых документов владелец заведения может понести ответственность по статье „Нарушение правил относительно карантина людей“ Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн», — добавил Ляшко.

Напомним, 9 декабря 2021 года вступает в силу приказ Министерства здравоохранения Украины № 2393, который расширил перечень организаций, сотрудники которых должны обязательно прививаться против COVID-19. Среди таких профессий, в частности, работники предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих к сфере управления центральных органов исполнительной власти, сотрудники учреждений, предоставляющих соцуслуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных заведений, работники предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства («Укрпочта», «Укрзализныця» и другие).