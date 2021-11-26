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Торговая палата США инвестировала в Украину $50 млрд

Торговая палата США инвестировала в Украину $50 млрд

Американская торговая палата (ACC) инвестировала в Украину более $50 млрд и создала более 400 тысяч рабочих мест.

Об этом шла речь на встрече президента Владимира Зеленского с советом директоров и руководителями компаний – членов АСС в Украине.

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«Компании – члены Американской торговой палаты инвестировали в Украину более $50 млрд и создали более 400 тысяч рабочих мест», – рассказал президент ACC Андрей Гундер.

По его словам, для этих компаний важными являются, в частности безопасность, верховенство права, судебная реформа, макроэкономическая стабильность, справедливая и предсказуемая налоговая политика, борьба с теневой экономикой, диджитализация, защита инвестиций и права собственности, равные правила игры без преференций и прозрачная приватизация.

Зеленский отметил, что в Украине создаются благоприятные условия для ведения бизнеса.

«Хочу поблагодарить за вашу работу в Украине, за созданные рабочие места и уплаченные налоги, а также за то, что вы всегда активны в предоставлении предложений по дальнейшему улучшению бизнес-климата в стране», – отметил он.

Глава совета директоров ACC, основательница и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарная отметила, что главная цель бизнес-ассоциации — помочь сделать Украину привлекательной для инвестиций, инноваций и создания новых рабочих мест.

По материалам Финансовый клуб
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