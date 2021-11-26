Госбюджет-2022: доходная часть может увеличиться почти на 54 млрд гривен

Доходная часть госбюджета на 2022 год увеличится почти на 54 млрд гривен.
Об этом на брифинге сообщила нардеп от «Слуги народа» Леся Забуранная, передает ТСН.
Народная избранница пояснила, что такое увеличение возможно за счет рентной платы, налога на прибыль предприятий и НДС.
Больше всего вырастут расходы на инфраструктуру — это свыше 20 млрд грн. Полтора миллиарда гривен выделят на поддержку органов местного самоуправления, два — на зарплаты медицинских работников. Вырасти должны и расходы на военнослужащих, образование, а также на социально-экономическое развитие регионов.
«Почти 140 млрд — это будут капитальные расходы, что почти 9,4% от ВВП. Это, кстати, наибольший удельный вес капитальных расходов за последние 10 лет, что свидетельствует о том, что этот бюджет может называться, в частности, бюджетным развитием», — заявила Леся Забуранная.
Напомним, 2 ноября Верховная Рада в первом чтении приняла проект госбюджета на 2022 год. Министр финансов Украины Сергей Марченко назвал документ «сбалансированным и реальным для выполнения».
29 ноября первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко отметил, что парламент окончательно должен принять госбюджет на следующий год до 17 декабря.
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