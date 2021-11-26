OnePlus рассказала об улучшении камер в своих смартфонах

Топ-менеджер OnePlus дал интервью изданию Indo-Asian News Service, в котором прокомментировал недавно снятый на OnePlus 9 Pro фильм. Он также рассказал о планах относительно будущих устройств и дальнейшем партнёрстве с компанией Hasselblad.

Сяохуа Чен, глава отдела OnePlus, отвечающего за камеры, рассказал в интервью, что сейчас компания в основном сосредоточена на повышении качества съёмки своих смартфонов. Достигаться это будет путём инвестиций и стратегического партнёрства.

Он также рассказал, что трёхлетнее сотрудничество со шведским производителем среднеформатных фотоаппаратов Hasselblad, в рамках которого OnePlus инвестировала 150 миллионов долларов в улучшение своих камер, будет проходить в несколько этапов. Сперва они сосредоточились на настройке цветопередачи и калибровке сенсора, что уже было реализовано в OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. В дальнейшем Hasselblad будет помогать OnePlus в разработке линз и оптики для будущих флагманских смартфонов компании.

По имеющейся информации, новый OnePlus 10 Pro будет представлен в Китае в конце января или в начале февраля следующего года, а мировая премьера запланирована на апрель. Инсайдеры уже сообщили подробные характеристики смартфона.