0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1057 0

Китай на грани коллапса: как это повлияет на экономику Украины

Китай на грани коллапса: как это повлияет на экономику Украины

В Китае кризис затронул строительную промышленность и энергетический сектор, что может дестабилизировать экономику мира, в частности Украины. Впрочем, наше государство имеет шанс избежать тяжелых последствий.

Летом 2021 года китайский строительный гигант Evergrande оказался на грани банкротства, которое может дестабилизировать экономику страны и обусловить мировой кризис. Впрочем, правительство не спешит на помощь компании.

Люди прекратили покупать квартиры строительной компании из-за высоких цен на них. Поэтому приток денег значительно упал, поэтому фирма не может оплатить долговые обязательства, которые достигли заоблачных 300 миллиардов долларов – это около 2% ВВП Китая.

По словам бизнес-корреспондента DW Клиффорда Кунена, Пекин оказался между двух огней. С одной стороны, правительство стремится, чтобы экономический рост продолжался, а с другой – им надо что-то делать со строительной отраслью.

Кризис затронул не только строительный сектор – Поднебесной остро не хватает энергоресурсов. Китайцы экспортируют до трети ископаемых, чтобы покрыть внутренний спрос. Однако из-за пандемии COVID-19 поставки нарушились и в стране начались проблемы.

Сейчас Китай переживает один из крупнейших за последнее десятилетие энергетических кризисов. Он привел к отключению электроэнергии и закрытию заводов.

Как пострадает мир. Китайский энергетический кризис уже ударил по крупным американским корпорациям. Такие промышленные гиганты как Tesla и Apple объявили, что не могут полностью выполнить поставки законтрактованных товаров своим потребителям.

Все из-за того, что компании не получили с китайских фабрик необходимых деталей, поскольку последние не работали из-за отключения электроэнергии. В американской федеральной казне бьют тревогу – кризис в Китае представляет угрозу для всего мира.

Очевидно глобальный финансовый кризис не минует и Украину. Впрочем, имеем предохранители от слишком тяжелых последствий. Сейчас спрос на продукты в мире растет. Поэтому у агропромышленной отрасли Украины неплохие шансы увеличить валютные резервы государства.

К тому же наше государство не сильно вовлечено в мировые финансовые процессы, а это значит, что мы не рискуем потерять большие средства на мировых рынках. Впрочем, кризис к нам может прийти в виде сокращения объема иностранных инвестиций.

По материалам Телеканал новин 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.