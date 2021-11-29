Китай на грани коллапса: как это повлияет на экономику Украины

В Китае кризис затронул строительную промышленность и энергетический сектор, что может дестабилизировать экономику мира, в частности Украины. Впрочем, наше государство имеет шанс избежать тяжелых последствий.

Летом 2021 года китайский строительный гигант Evergrande оказался на грани банкротства, которое может дестабилизировать экономику страны и обусловить мировой кризис. Впрочем, правительство не спешит на помощь компании.

Люди прекратили покупать квартиры строительной компании из-за высоких цен на них. Поэтому приток денег значительно упал, поэтому фирма не может оплатить долговые обязательства, которые достигли заоблачных 300 миллиардов долларов – это около 2% ВВП Китая.

По словам бизнес-корреспондента DW Клиффорда Кунена, Пекин оказался между двух огней. С одной стороны, правительство стремится, чтобы экономический рост продолжался, а с другой – им надо что-то делать со строительной отраслью.

Кризис затронул не только строительный сектор – Поднебесной остро не хватает энергоресурсов. Китайцы экспортируют до трети ископаемых, чтобы покрыть внутренний спрос. Однако из-за пандемии COVID-19 поставки нарушились и в стране начались проблемы.

Сейчас Китай переживает один из крупнейших за последнее десятилетие энергетических кризисов. Он привел к отключению электроэнергии и закрытию заводов.

Как пострадает мир. Китайский энергетический кризис уже ударил по крупным американским корпорациям. Такие промышленные гиганты как Tesla и Apple объявили, что не могут полностью выполнить поставки законтрактованных товаров своим потребителям.

Все из-за того, что компании не получили с китайских фабрик необходимых деталей, поскольку последние не работали из-за отключения электроэнергии. В американской федеральной казне бьют тревогу – кризис в Китае представляет угрозу для всего мира.

Очевидно глобальный финансовый кризис не минует и Украину. Впрочем, имеем предохранители от слишком тяжелых последствий. Сейчас спрос на продукты в мире растет. Поэтому у агропромышленной отрасли Украины неплохие шансы увеличить валютные резервы государства.

К тому же наше государство не сильно вовлечено в мировые финансовые процессы, а это значит, что мы не рискуем потерять большие средства на мировых рынках. Впрочем, кризис к нам может прийти в виде сокращения объема иностранных инвестиций.