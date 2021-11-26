Украина импортировала рекордное количество автомобилей

Украина бьет рекорды по импорту автомобилей. За девять месяцев в стране было растаможено почти полмиллиона автомобилей. И это несмотря на мировой кризис в автомобильной промышленности. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, откуда украинцы импортировали машины.

Как свидетельствуют данные Укравтопрома, за три квартала текущего года в Украину в режиме импорта было ввезено 471,6 тыс. ед. легковых автомобилей.

По сравнению с первыми девятью месяцами прошлого года импорт легковушек вырос на 40% и был оценен таможней почти в 3,3 млрд долларов США.

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Из-за активной легализации еврономеров более 82% в этом объеме составили подержанные машины, импорт которых в годовом исчислении продемонстрировал 38% роста.

В то же время импорт новых автомобилей увеличился на 49%, за девять месяцев в Украину было ввезено 82 тыс. новых легковых иномарок. Закупка новых авто обошлась импортерам в $1,6 млрд.

Впервые в поставках новых легковых автомобилей доминировал импорт из Китая. За 9 месяцев из КНР в Украину ввезли 18 144 авто.

Далее следуют Япония и Румыния, откуда в страну прибыло 17 338 и 8371 новых машин соответственно.

Наибольшее количество подержанных автомобилей, растаможенных с января по сентябрь, прибыли в Украину из Германии – 98 442 шт.

На втором месте США, откуда импортировали 59 062 подержанных авто. На третьем месте Польша – 38 061 машина.

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