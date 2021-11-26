За 5 лет расходы на выплату зарплат госслужащим возросли втрое

За последние 5 лет в системе государственной службы численность сотрудников практически не изменилась. А вот расходы на выплату зарплат госработникам за этот же период выросли в три раза.
Об этом сообщил заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев, передает пресс-служба Минфина.
Зарплаты госслужащих растут в рамках реформы системы оплаты труда в госорганах. В Минфине считают, что повышение окладов мотивирует госслужащих к эффективной и качественной работе.
Ермоличев, ссылаясь на данные Государственной службы статистики, отметил, что средний размер заработной платы в государственном управлении не самый низкий в бюджетной сфере.
Ермоличев добавил, что повышать зарплаты госслужащим важно для развития разных сфер. Он объяснил, что считает так, ведь от того, насколько качественно работает госслужащий, зависят и качественные изменения в обществе, в том числе в тех сферах, в которых этот специалист работает.
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