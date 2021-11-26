Владельцы авто на еврономерах стали добровольно отдавать свои машины государству

Владелец автомобиля на европейской регистрации отказался от своей машины в пользу государства. Сделал он это во избежание огромного штрафа за нерастаможку авто.

Произошло это 26 ноября, сообщает «Авто Евро Сила». Автомобиль был передан в одну из воинских частей для перевозки курсантов.

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«Этот мужчина один из первых обратился к „Авто Евро Силе“, чтобы растаможить свой автомобиль, но его грузовик не подпадал под льготную растаможку. Однако от штрафов это его не освобождает». Теперь это транспортное средство будет передано на благотворительность, в частности, в одну из воинских частей для перевозки курсантов", — говорится в сообщении.

Какие штрафы за нерастаможку

Срок действия временных законов об упрощенной процедуре растаможки автомобилей на еврономерах истек 10 ноября. Кроме льгот для авто, ввезенных до 2021 года, они предусматривали отсрочку штрафов для всех «еврономеров».

Сейчас минимальный штраф за нерастаможенное авто в Украине составляет 8,5 тыс. грн. В случае существенного превышения сроков транзита или временного ввоза на еврономерах сумма может возрасти до 170 тыс. грн.

Кроме этого предусмотрено и более суровое наказание. Речь идет о конфискации автомобиля.