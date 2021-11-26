0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 612 0

Владельцы авто на еврономерах стали добровольно отдавать свои машины государству

Владельцы авто на еврономерах стали добровольно отдавать свои машины государству

Владелец автомобиля на европейской регистрации отказался от своей машины в пользу государства. Сделал он это во избежание огромного штрафа за нерастаможку авто.

Произошло это 26 ноября, сообщает «Авто Евро Сила». Автомобиль был передан в одну из воинских частей для перевозки курсантов.

Читайте также: Владельцы еврономеров кинулись искать «атошников», на которых могут оформить свои авто

«Этот мужчина один из первых обратился к „Авто Евро Силе“, чтобы растаможить свой автомобиль, но его грузовик не подпадал под льготную растаможку. Однако от штрафов это его не освобождает». Теперь это транспортное средство будет передано на благотворительность, в частности, в одну из воинских частей для перевозки курсантов", — говорится в сообщении.

Какие штрафы за нерастаможку

Срок действия временных законов об упрощенной процедуре растаможки автомобилей на еврономерах истек 10 ноября. Кроме льгот для авто, ввезенных до 2021 года, они предусматривали отсрочку штрафов для всех «еврономеров».

Сейчас минимальный штраф за нерастаможенное авто в Украине составляет 8,5 тыс. грн. В случае существенного превышения сроков транзита или временного ввоза на еврономерах сумма может возрасти до 170 тыс. грн.

Кроме этого предусмотрено и более суровое наказание. Речь идет о конфискации автомобиля.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.