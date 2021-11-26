Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю историю — около 195 миллиардов.
Об этом написала министр экономики Юлия Свириденко в Facebook.
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«В следующем году мы планируем выйти на высокие темпы роста внутреннего валового продукта благодаря старту ряда программ. В частности масштабная термомодернизация жилых домов, комплексное восстановление систем орошения на юге Украины, массовое дешевое ипотечное кредитование, активное финансирование экспортеров», — заявила Свириденко.
Она вместе с министром обороны Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой провела онлайн-встречу с представителями крупнейших международных инвестиционных компаний и фондов, которые инвестируют в Украину.
«Мы проинформировали инвесторов о постепенном улучшении наших макроэкономических показателей и прогнозах на ближайший год», — отметила Свириденко.
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