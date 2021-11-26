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Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю историю

Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю историю

Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю историю — около 195 миллиардов.

Об этом написала министр экономики Юлия Свириденко в Facebook.

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«В следующем году мы планируем выйти на высокие темпы роста внутреннего валового продукта благодаря старту ряда программ. В частности масштабная термомодернизация жилых домов, комплексное восстановление систем орошения на юге Украины, массовое дешевое ипотечное кредитование, активное финансирование экспортеров», — заявила Свириденко.

Она вместе с министром обороны Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой провела онлайн-встречу с представителями крупнейших международных инвестиционных компаний и фондов, которые инвестируют в Украину.

«Мы проинформировали инвесторов о постепенном улучшении наших макроэкономических показателей и прогнозах на ближайший год», — отметила Свириденко.

Справка Finance.ua:

  • банк J.P. Morgan резко ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021 году — с 4,5% до 2,3%, при этом сохранил прогноз роста в 2022-м на 5%;
  • Государственная служба статистики обнародовала первую оценку реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в III квартале 2021 года. Экономика выросла на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
По материалам Слово и Дело
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