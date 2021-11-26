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Европейский инвестиционный банк с 2007 вложил в Украину более 7 миллиардов евро

Европейский инвестиционный банк с 2007 вложил в Украину более 7 миллиардов евро

Глава Представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон заявил, что банк с 2007 года инвестировал в страну более 7 миллиардов евро, из них миллиард – в прошлом году.

Об этом он заявил в интервью телеканалу “Дом”.

По его словам, из 7 млрд евро кредитов от ЕИБ самая большая часть – это транспорт, а также: 1,1 млрд евро – за энергетическими проектами, 2 млрд евро нацелены на развитие малых и средних предприятий через коммерческие банки в Украине и около 500 млн евро – сотрудничество в сфере промышленности.

Выделяя кредиты Украине, акцент, в частности, делается на проекты по переходу на зеленую энергетику, в частности на экологически безопасные виды транспорта. Также среди приоритетных направлений – помощь по восстановлению подконтрольной Украине части Донбасса, добавил он.

Напомним, Европейский инвестиционный банк был создан для предоставления кредитов, представляющих интерес для стран ЕС и ассоциированных государств. Уставный капитал формируется из взносов стран-участниц.

По материалам Економічна Правда
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