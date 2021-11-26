Европейский инвестиционный банк с 2007 вложил в Украину более 7 миллиардов евро

Глава Представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон заявил, что банк с 2007 года инвестировал в страну более 7 миллиардов евро, из них миллиард – в прошлом году.
Об этом он заявил в интервью телеканалу “Дом”.
По его словам, из 7 млрд евро кредитов от ЕИБ самая большая часть – это транспорт, а также: 1,1 млрд евро – за энергетическими проектами, 2 млрд евро нацелены на развитие малых и средних предприятий через коммерческие банки в Украине и около 500 млн евро – сотрудничество в сфере промышленности.
Выделяя кредиты Украине, акцент, в частности, делается на проекты по переходу на зеленую энергетику, в частности на экологически безопасные виды транспорта. Также среди приоритетных направлений – помощь по восстановлению подконтрольной Украине части Донбасса, добавил он.
Напомним, Европейский инвестиционный банк был создан для предоставления кредитов, представляющих интерес для стран ЕС и ассоциированных государств. Уставный капитал формируется из взносов стран-участниц.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев хотят «привязать» к телефонным номерам: в Раде объяснили, для чего это нужноВчера, 12:35 - 3818 15
Увеличение штрафов за превышение скорости не дало ожидаемого эффектаВчера, 19:30 - 3193 7
Тысяча гривен за вакцинацию: достанется ли она пенсионерам в селахВчера, 11:01 - 1376 7
Высокая зарплата или бонусы: по каким критериям украинцы выбирают работу (опрос)Вчера, 16:02 - 633 5
Сколько платят за газ в Украине и ЕСВчера, 21:27 - 1317 3
Кому не подойдет ФЛП: украинцы не спешат становиться самозанятымиВчера, 13:10 - 4493 3
Украинцев хотят «привязать» к телефонным номерам: в Раде объяснили, для чего это нужноВчера, 12:35 - 3818 15
Увеличение штрафов за превышение скорости не дало ожидаемого эффектаВчера, 19:30 - 3193 7
Что будет, если не соблюдать срок депозитаВчера, 17:00 - 2584 1
Сколько платить за газ, если в квартире нет счетчикаВчера, 10:10 - 1926 1
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 499
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 206
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 602 1
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1386 1
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1777 5