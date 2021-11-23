Президент о тарифах на коммуналку: они должны быть рыночными

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне заявил, что тарифы на коммунальные услуги должны быть рыночными. Глава государства также поддержал переход с использования газа на электроэнергию.
«Они (коммунальные тарифы. — Ред.) должны быть рыночными. Цена на газ может быть когда-то очень рыночной, но если это не касается серьезного удара по платежкам», — сказал Зеленский.
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Глава государства отметил, что без программы модернизации отопительной системы в сфере коммунальных услуг нельзя добиться энергобезопасности. Зеленский выступил за максимальный переход на использование электроэнергии вместо газа, который можно экспортировать.
«Люди убеждены, что газ дешевле электроэнергии. Сейчас мы видим, что газ может быть дороже и в разы. Должен быть хайп, люди должны этого хотеть (перейти на электроэнергию вместо газа. — Ред.)», — уточнил Президент.
Напомним, по данным опроса Research & Branding Group, проведенного в конце октября, среди возможных проблем, которые могут возникнуть во время отопительного сезона, украинцы чаще всего называли повышение цен на услуги во время отопительного сезона 63%. При этом плановых отключений электричества опасались 30% жителей.
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