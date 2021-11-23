Какие легковые автомобили производят в Украине

Многие украинские автолюбители не знают, какие машины производятся в нашей стране. Многие люди вообще считают, что выпуск легковых авто в Украине прекращен. Между прочим, сборка автомобилей продолжается до сих пор — но, возможно, не в том объеме и не тех моделей, что нам бы хотелось.
Правда, авто отечественных марок с конвейера не выходят уже несколько лет. Заводы собирают новые автомобили только путем крупноузловой сборки из импортируемых в Украину машинокомплектов.
Лидером, по крайней мере по количеству моделей, до сих пор является продукция АвтоВАЗа — несмотря на войну на Востоке и аннексию Крыма. Российский автогигант поставляет на Запорожский автозавод машинокомлекты для выпуска седанов:
Также на ЗАЗе производят две модели южнокорейского концерна Kia:
На заводе «Еврокар», расположенном в селе Соломоново на Закарпатье, собирают некоторые модели чешской компании Skoda:
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