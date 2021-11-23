Какие легковые автомобили производят в Украине

Многие украинские автолюбители не знают, какие машины производятся в нашей стране. Многие люди вообще считают, что выпуск легковых авто в Украине прекращен. Между прочим, сборка автомобилей продолжается до сих пор — но, возможно, не в том объеме и не тех моделей, что нам бы хотелось.

Правда, авто отечественных марок с конвейера не выходят уже несколько лет. Заводы собирают новые автомобили только путем крупноузловой сборки из импортируемых в Украину машинокомплектов.

Лидером, по крайней мере по количеству моделей, до сих пор является продукция АвтоВАЗа — несмотря на войну на Востоке и аннексию Крыма. Российский автогигант поставляет на Запорожский автозавод машинокомлекты для выпуска седанов:

Granta (по цене $ 8 900) и Vesta ($ 11 300),

кроссовера Xray ($ 11 000),

универсала Largus ($ 11 900)

внедорожника Niva стоимостью 12 600 долларов.

Также на ЗАЗе производят две модели южнокорейского концерна Kia:

седан Rio стоимостью $ 16 000,

кроссовер Rio X за $ 17 200 долларов, и одну модель французской марки Renault — кроссовер Arkana стоимостью 18 300 долларов.

На заводе «Еврокар», расположенном в селе Соломоново на Закарпатье, собирают некоторые модели чешской компании Skoda:

хэтчбек Fabia за $ 20 000,

кроссовер Kodiaq за $ 31 000,

кроссовер Karoq по цене $ 23 000,

седан Superb за $ 34 500.

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