Неплатежеспособные банки направили на погашение требований кредиторов 206,9 миллиона

В течение октября 2021 года неплатежеспособные банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов, направили на погашение требований своих кредиторов 206,9 млн грн.

Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.

Из указанной суммы, в частности, 162,2 млн грн направлено на погашение требований 3-й очереди, возникших в т.ч. на покрытие расходов Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам в пределах 200 тыс. грн, на погашение требований 7-й очереди – юрлиц, не являющихся связанными с банком лицами – 44,7 млн грн.

В целом в январе-октябре 2021 года сумма погашения требований кредиторов составила 3 288,3 млн грн, из которых 1 143,3 млн грн – внеочередные выплаты обеспеченным кредиторам, в т. ч. НБУ – 1 093,1 млн грн (в том числе за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).

В целом за весь период по состоянию на 1 ноября 2021 года удовлетворено требований кредиторов неплатежеспособных банков на общую сумму 55 603,1 млн грн, из которых 16 810,8 млн грн погашено обеспеченным кредиторам, в т. ч. 15 530,8 млн грн – НБУ (включительно за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).

Напомним, на удовлетворение требований кредиторов неплатежеспособных банков Фондом направляются средства, полученные в результате управления и продажи имущества (активов) этих банков. Учитывая низкое качество активов, реальная стоимость которых в разы ниже номинальной, многочисленные требования кредиторов остаются неудовлетворенными за недостаточностью имущества таких банков.

По состоянию на 1 ноября 2021 года Фондом, в соответствии с ч. 5 ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», подано 69 исковых заявлений относительно 44 банков. Общее количество ответчиков, которые являются связанными лицами этих банков, – 816 человек. Общая сумма исковых требований составляет 97 806,16 млн грн.

Кроме того, Фондом предъявлено 26 гражданских исков по уголовным производствам в отношении 19 банков, рассмотрение которых продолжается. Общее количество гражданских ответчиков – 58 человек. Общая сумма предъявленных требований составляет 15 878,56 млн. грн.

Вместе с этим, по результатам рассмотрения судами уголовных производств, на основании принятых судебных решений, по состоянию на 1 ноября 2021 года Фонд гарантирования инициировал 5 судебных производств о возмещении ущерба, причиненного уголовными правонарушениями, в отношении 5 банков. Общее количество ответчиков – 5 человек. Общий размер заявленных исковых требований составляет 2 657,79 млн грн.