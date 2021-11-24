Kia показала «экологический» кроссовер (фото)

Южнокорейская компания Kia представила на автосалоне Seoul Mobility Show в Сеуле новый внедорожник 2022 Kia Niro.
Об этом сообщает CarBuzz.
Центром внимания Kia в ее новых кроссоверах является именно экологичность.
По словам президента и генерального директора Kia Хо Сунг Сонга, «полностью новый Kia Niro позволяет легко вести экологический образ жизни благодаря экологически чистым материалам, передовым технологиям и электрическим силовым агрегатам, авто также отвечает практическим потребностям клиентов».
В новом внедорожнике Kia добавила специальный режим управления Greenzone Drive Mode. Он автоматически переключает автомобиль с гибридного режима на режим электрокара.
Более того, при движении в так называемых зеленых зонах, таких как жилые районы, Niro использует навигационные подсказки и данные истории вождения, чтобы автоматически двигаться более эффективно. Режим также может распознавать любимые места водителя, где обычно активируется режим электрокара.
Больше технических подробностей внедорожника, его стоимость и дата выпуска 2022 Kia Niro будут объявлены позже.
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