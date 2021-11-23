0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 115 0

В метавселенной продали участок виртуальной недвижимости за $2,4 млн

В метавселенной продали участок виртуальной недвижимости за $2,4 млн

Онлайн-среда Decentraland в настоящее время является одним из крупнейших проектов метавселенной. Это виртуальное место, где пользователи могут покупать землю, посещать здания, гулять и встречаться с людьми, представленными в виде аватаров. Именно здесь состоялась рекордная по стоимости сделка о продаже участка недвижимости.

В понедельник Metaverse Group, дочерняя компания Tokens.com, которая занимается криптовалютами, купила этот участок за 618 000 единиц MANA. На тот момент это количество криптовалюты равнялось около $2,428 млн.

Кстати, об интересных инициативах и финансовых нововведениях в других странах мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫

Что известно о Decentraland:

  • особенностью Decentraland является использование блокчейн-технологии;
  • земля и другие объекты в Decentraland продаются в форме невзаимозаменяемых токенов (NFT), своего рода криптоактивов;
  • криптоинвесторы покупают там землю в качестве спекулятивного вложения, используя криптовалюту.

Приобретенный Tokens. com участок находится на карте Decentraland в районе “Fashion Street”. Общая площадь объекта составляет 566 квадратных метров.

По словам представителей компании, она будет использоваться для проведения цифровых модных мероприятий и продажи виртуальной одежды для аватаров.

Кстати, предыдущая крупная сделка была заключена на сумму 1,295 млн единиц MANA, что на тот момент составляло $913 228. На этом участке построили виртуальный торговый центр для продажи цифровой одежды.

Что известно о метавселенных? Популярность таких сред сегодня значительно возросла: частично из-за пандемии, которая заставила людей проводить больше времени в интернете, частично – из-за громкого анонса, во время которого компания Facebook сменила название на Meta и объявила новый курс, ориентированный на метавселенную.

Метавселенная – это мир, в котором виртуальные объекты, которых на самом деле не существует, сливаются с полностью физическими вещами и событиями в рамках одной платформы, экосистемы. В качестве примера можно привести цифровой аватар, который вместе с другими людьми переносится в виртуальную реальность, где позволяет общаться, путешествовать, выполнять разнообразные сценарии, развлекаться, пользоваться услугами и многое другое.

Достичь такого эффекта можно с помощью обычного компьютера, однако лучшее углубление обеспечивают очки виртуальной реальности, которые позволяют видеть лишь виртуальный мир и его наполнение, или очки дополненной реальности, которые накладывают цифровые элементы на реальный мир.

По материалам Build Portal
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.