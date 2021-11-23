В метавселенной продали участок виртуальной недвижимости за $2,4 млн

Онлайн-среда Decentraland в настоящее время является одним из крупнейших проектов метавселенной. Это виртуальное место, где пользователи могут покупать землю, посещать здания, гулять и встречаться с людьми, представленными в виде аватаров. Именно здесь состоялась рекордная по стоимости сделка о продаже участка недвижимости.

В понедельник Metaverse Group, дочерняя компания Tokens.com, которая занимается криптовалютами, купила этот участок за 618 000 единиц MANA. На тот момент это количество криптовалюты равнялось около $2,428 млн.

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Что известно о Decentraland:

особенностью Decentraland является использование блокчейн-технологии;

земля и другие объекты в Decentraland продаются в форме невзаимозаменяемых токенов ( NFT ), своего рода криптоактивов;

), своего рода криптоактивов; криптоинвесторы покупают там землю в качестве спекулятивного вложения, используя криптовалюту.

Приобретенный Tokens. com участок находится на карте Decentraland в районе “Fashion Street”. Общая площадь объекта составляет 566 квадратных метров.

По словам представителей компании, она будет использоваться для проведения цифровых модных мероприятий и продажи виртуальной одежды для аватаров.

Кстати, предыдущая крупная сделка была заключена на сумму 1,295 млн единиц MANA, что на тот момент составляло $913 228. На этом участке построили виртуальный торговый центр для продажи цифровой одежды.

Что известно о метавселенных? Популярность таких сред сегодня значительно возросла: частично из-за пандемии, которая заставила людей проводить больше времени в интернете, частично – из-за громкого анонса, во время которого компания Facebook сменила название на Meta и объявила новый курс, ориентированный на метавселенную.

Метавселенная – это мир, в котором виртуальные объекты, которых на самом деле не существует, сливаются с полностью физическими вещами и событиями в рамках одной платформы, экосистемы. В качестве примера можно привести цифровой аватар, который вместе с другими людьми переносится в виртуальную реальность, где позволяет общаться, путешествовать, выполнять разнообразные сценарии, развлекаться, пользоваться услугами и многое другое.

Достичь такого эффекта можно с помощью обычного компьютера, однако лучшее углубление обеспечивают очки виртуальной реальности, которые позволяют видеть лишь виртуальный мир и его наполнение, или очки дополненной реальности, которые накладывают цифровые элементы на реальный мир.