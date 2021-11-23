Вступил в силу закон о введении деятельности Бюро экономической безопасности

В Украине вступил в силу Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины о введении деятельности Бюро экономической безопасности Украины и связанного с этим усовершенствования работы некоторых государственных правоохранительных органов» (№ 1888-IX).

Об этом сообщается на официальном Телеграм-канале Верховной Рады.

Закон определяет ответственность служащих Бюро экономической безопасности за правонарушения по дисциплинарным уставам.

Так, закон определяет ответственность служащих Бюро экономической безопасности за правонарушения по дисциплинарным уставам; предусматривает административную ответственность за незаконное использование наименования и признаков принадлежности к БЭБ.

Законом также увеличивается штраф за уклонение от уплаты налогов, сборов, платежей до 85−119 тыс. грн; вводится ответственность за невыполнение постановления следственного судьи.

Документ закрепляет полномочия для ведения оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования уголовных правонарушений, отнесенных к подследственности БЭБ.