Вступил в силу закон о введении деятельности Бюро экономической безопасности

В Украине вступил в силу Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины о введении деятельности Бюро экономической безопасности Украины и связанного с этим усовершенствования работы некоторых государственных правоохранительных органов» (№ 1888-IX).
Об этом сообщается на официальном Телеграм-канале Верховной Рады.
Закон определяет ответственность служащих Бюро экономической безопасности за правонарушения по дисциплинарным уставам.
Так, закон определяет ответственность служащих Бюро экономической безопасности за правонарушения по дисциплинарным уставам; предусматривает административную ответственность за незаконное использование наименования и признаков принадлежности к БЭБ.
Законом также увеличивается штраф за уклонение от уплаты налогов, сборов, платежей до 85−119 тыс. грн; вводится ответственность за невыполнение постановления следственного судьи.
Документ закрепляет полномочия для ведения оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования уголовных правонарушений, отнесенных к подследственности БЭБ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский объявил о создании новой авиакомпанииВчера, 12:01 - 2077 24
Скончался бывший мер Киева ОмельченкоВчера, 17:20 - 1325 10
Должникам за коммуналку начинают начислять процентыВчера, 16:02 - 4260 10
Украина до 2030 года вложит в развитие авиастроения 34 миллиарда – ШмыгальВчера, 16:32 - 364 4
Бизнес не сможет самостоятельно выбирать модель деятельности в «желтых» карантинных зонах – ЛяшкоВчера, 15:15 - 274 3
Должникам за коммуналку начинают начислять процентыВчера, 16:02 - 4260 10
Кому в Украине платят 100 тыс. грн в месяцВчера, 14:03 - 3114 2
Как изменится курс гривны к доллару к 2026 году: прогноз МВФВчера, 13:04 - 2259 1
Зеленский объявил о создании новой авиакомпанииВчера, 12:01 - 2077 24
ТОП-15 самых надежных банков на рынке Украины: рейтинг YoucontrolВчера, 21:08 - 1763
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза2 ч. назад - 67
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристамиПозавчера, 11:10 - 143
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 438
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1216 1
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1642 5