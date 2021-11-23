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В Украине могут снизить цены на внутренние авиаперелеты

В Украине могут снизить цены на внутренние авиаперелеты

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что Министерство инфраструктуры предлагает частично компенсировать авиакомпаниям цены на билеты на внутренние перевозки.

Как сообщает Правительственный портал, министерство презентовало ряд системных решений для поддержки авиаотрасли в ближайшие годы.

Снижение ставки НДС на внутренние перевозки с 20% до 7%:

  • уменьшение налога позволит украинским авиакомпаниям уменьшить стоимость билета и повлияет на привлекательность внутренних авиапутешествий. На уровне правительства уже открыт диалог между государством и бизнесом и достигнуто принципиальное согласие.

Внедрение PSO в авиаотрасли:

  • речь идет о компенсации из бюджета части стоимости билета на критически важных для государства маршрутах.

«Мы хотим сделать полеты внутри страны доступными и комфортными. Чтобы авиаперевозчики конкурировали за своего пассажира с железной дорогой и автоперевозчиками. Наша глобальная цель до 2024 года – объединить всю страну качественным пассажирским транспортом. Как раз механизм PSO позволит нам максимально расширить карту полетов в Украине и на первых этапах поддержать новые региональные аэропорты и внутренний туризм», – рассказывает Александр Кубраков, министр инфраструктуры Украины.

Аналогичный механизм уже запущен на железной дороге в рамках пилотного проекта на маршруте Одесса — Измаил.

Фонд для развития авиаотрасли:

  • другим системным решением, которое сейчас активно разрабатывается государством, является создание Спецфонда для развития авиа- и железнодорожной инфраструктуры, средства которого можно будет направить в том числе на строительство и модернизацию аэропортовой инфраструктуры.

«Пандемические» компенсации авиакомпаниям:

  • министерство обеспечит возмещение расходов украинским авиакомпаниям за выполненные ими рейсы по вывозу пассажиров в период введения ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 в 2020 году. Средства уже предусмотрены в госбюджете на этот год и вскоре будут выплачены перевозчикам.

Справка Finance.ua:

  • президент Владимир Зеленский в четверг, 25 ноября, объявил о создании национального авиаперевозчика;
  • Украина в рамках реализации Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности до 2030 года вложит в развитие отрасли свыше 34 млрд грн.
По материалам Finance.UA
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