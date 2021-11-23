В Украине могут снизить цены на внутренние авиаперелеты

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что Министерство инфраструктуры предлагает частично компенсировать авиакомпаниям цены на билеты на внутренние перевозки.
Как сообщает Правительственный портал, министерство презентовало ряд системных решений для поддержки авиаотрасли в ближайшие годы.
Снижение ставки НДС на внутренние перевозки с 20% до 7%:
Внедрение PSO в авиаотрасли:
«Мы хотим сделать полеты внутри страны доступными и комфортными. Чтобы авиаперевозчики конкурировали за своего пассажира с железной дорогой и автоперевозчиками. Наша глобальная цель до 2024 года – объединить всю страну качественным пассажирским транспортом. Как раз механизм PSO позволит нам максимально расширить карту полетов в Украине и на первых этапах поддержать новые региональные аэропорты и внутренний туризм», – рассказывает Александр Кубраков, министр инфраструктуры Украины.
Аналогичный механизм уже запущен на железной дороге в рамках пилотного проекта на маршруте Одесса — Измаил.
Фонд для развития авиаотрасли:
«Пандемические» компенсации авиакомпаниям:
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