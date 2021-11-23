Банки наращивают портфель ОВГЗ

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков увеличился на 7,027 млрд грн (на 0,2%) — до 4993,055 млрд грн, юридических лиц — на 3,779 млрд грн (на 6,9%) — до 58,515 млрд грн, физлиц — на 0,143 млрд грн (на 0,6%) — до 23,683 млрд грн. В то же время в собственности нерезидентов он сократился на 0,516 млрд грн (на 0,6%) — до 91,005 млрд.

Данные Национального банка Украины свидетельствуют о том, что в целом портфель ОВГЗ вырос на 4,432 млрд грн (на 0,5%) — до 984,859 млрд грн.

Напомним, Министерство финансов Украины увеличило ставки по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом свидетельствуют данные аукциона, состоявшегося во вторник, 23 ноября.